Derksen slacht voormalig VI-gezicht: ‘Sensatiebelust, schreeuwerig, er komt alleen maar onzin uit!’

Johan Derksen heeft keihard uitgehaald naar Tom Staal, die als sidekick fungeert in het nieuwe programma Goedenavond Nederland. Volgens de Snor verkondigt Staal ‘alleen maar onzin’, zo zegt hij in de podcast Groeten uit Grolloo, die hij samen met Henk Kuipers maakt.

“Ik begrijp niks van programmamakers”, steekt Derksen van wal, beginnend over de talkshow Goedenavond Nederland. “Nu heeft de redactie bepaald dat er sidekicks in het programma moeten komen, want er moet wat meer gebeuren. Er moet wat meer actie zijn. Dan komt er eerst een zekere Kiki (Bosman, red.) langs, die interviews doet, die nergens op slaan.”

“Ik zag van de week de schreeuwerige Tom Staal op de bank zitten, die overal tussendoor zit te kletsen en ook niets te melden heeft", gaat Derksen verder. “Daar komt ook alleen maar onzin uit. Dan denk ik: Waarom moeten programma’s die nog moeten groeien verminkt worden door sensatiebeluste types, die kijkers zouden trekken? Hoe haal je het in je hoofd om dat te bedenken?”

Staal is bepaald geen onbekende voor Vandaag Inside-coryfee Derksen. Als verslaggever ging hij op pad in Duitsland, tijdens het Europees kampioenschap van 2024, voor het speciale programma Vandaag Inside Oranje.

“Op inhoudelijke programma’s zitten mensen eigenlijk niet meer te wachten”, verklaart Kuipers. “De formule die jullie (bij Vandaag Inside, red.) hebben gecreëerd, dat wil men maar overal kopiëren en ook nog extra. Daar zit niemand op te wachten. Als je Tom Staal hoort, verschrikkelijk.” Derksen verzucht: “Ieder serieus programma ontaardt in een kermisattractie op deze manier.”

Tom Staal namens Vandaag Inside Oranje in 2024

Tom Staal namens Vandaag Inside Oranje in 2024

