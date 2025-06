Pislinke BN'er haalt kiezelhard uit naar Derksen: 'Kraam geen onzin uit'

Johan Derksen heeft zich de woede op zijn hals gehaald van misdaadjournalist John van den Heuvel. Van den Heuvel is niet te spreken over de uitlatingen die het boegbeeld van Vandaag Inside heeft gedaan zijn zijn podcast 'Groeten uit Grolloo'.

Het is Van den Heuvel ter ore gekomen dat Derksen zich nogal laatdunkend over hem heeft uitgelaten. Zo zou Van den Heuvel volgens Derksen 'overal rondbazuinen dat Marco Borsato veroordeeld wordt'. De bekende Nederlandse zanger wordt ervan verdacht ontucht te hebben gepleegd met een minderjarige en zal daarom dit jaar voor de rechter moeten verschijnen.

De uitlatingen van Derksen kloppen echter niet volgens Van den Heuvel. "Daarmee slaat hij compleet de plank mis", reageert hij tegenover Story. "Verdiep je in de feiten en kraam geen onzin uit. Ik heb nooit gezegd dat ik verwacht dat Borsato veroordeeld zal worden. Het enige wat ik heb gedaan, is het verhaal van de aangeefster aangehoord, en ingezien waarop zij haar verhaal baseert. Ik heb haar vervolgens naar de politie doorverwezen om aangifte te doen.”

Welke uitlatingen Van den Heuvel dan wel heeft gedaan? “Het enige wat ik heb gezegd is dat ik verwachtte, op basis van de feiten, dat het OM tot vervolging over zou gaan. Dat is ook gebeurd”, vertelt Van den Heuvel, die geprobeerd heeft om in contact te komen met Derksen. "Ik heb hem vijf keer gebeld, maar hij was niet bereikbaar. De eerste keer dat ik belde kreeg ik zijn vrouw aan de lijn, die in het Engels beweerde dat ik verkeerd verbonden was.”

Een vreemde gang van zaken in de ogen van Van den Heuvel. "Toen nam hij niet meer op, stuurde ik hem nog enkele appjes met het vriendelijke verzoek tot contact. Ook heb ik Johan nog gemaild. Toen schreef hij terug dat hij in een radiostudio zat en niet kon bellen", aldus Van den Heuvel, die benadrukt dat hij nooit op de stoel van de rechter is gaan zitten.

Van den Heuvel en Derksen eerder al in onmin met elkaar

Het is overigens niet de eerste keer dat Van den Heuvel en Derksen onmin met elkaar hebben. In 2023 opende de misdaadjournalist ook al de aanval op de oud-voetballer. Dit gebeurde nadat Derksen zich had uitgelaten over de toename van geweldsincidenten bij wedstrijden in het Nederlandse voetbal.

