John van den Heuvel opent aanval op Johan Derksen en Pierre van Hooijdonk

John van den Heuvel heeft in zijn column in De Telegraaf zijn licht laten schijnen over de toename van geweldsincidenten bij wedstrijden. De misdaadjournalist pleit voor meer controle, repressie en preventie om supportersgeweld een halt toe te roepen. Ook moet er volgens Van den Heuvel wat worden gedaan aan de teneur aan talkshowtafels en in voetbalprogramma's.

De geweldsincidenten in en rond stadions volgen elkaar de laatste weken in rap tempo op. Het voorval van vorige week woensdag, waarbij Davy Klaassen tijdens de halve finale van de KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax op het hoofd geraakt werd met een door uit het publiek gegooid voorwerp, kreeg de meeste media-aandacht. Afgelopen zaterdagavond ging het mis in Eindhoven, waar voorafgaand aan de wedstrijd tussen PSV en Excelsior een pand van het COC in werd belaagd.

"Er moet nu wat gebeuren, is in eerste instantie de teneur aan talkshowtafels en in voetbalprogramma's. Bobo's en 'kenners' struikelen over elkaar heen om hun afkeer te betuigen maar veel verder dan dat gaat het niet. Sterker, na een paar dagen zijn alweer tegengeluiden te horen; Het valt allemaal wel mee. Zo'n aansteker tegen je hoofd stelt toch niets voor en over kwetsende spreekkoren moet je als voetballer niet zeuren. Het hoort er allemaal bij", doelt Van den Heuvel op de uitspraken van (onder meer) Johan Derksen en Pierre van Hooijdonk.

Het systeem van stadionverboden is volgens Van den Heuvel zo lek als een mandje. Stadionverboden kunnen volgens hem pas effectief zijn als ze gecombineerd worden met andere straffen. "Stadionverboden zijn veel makkelijker te handhaven met behulp van gezichtsherkennende camera’s en een identificatieplicht bij het betreden van een stadion. Dat hoeft in eerste instantie niet direct voor een heel stadion te gelden maar vooral voor de vakken waar probleemsupporters zich ophouden."

Van den Heuvel stelt ook voor om een drankverbod op de tribunes in te stellen. "Verbied supporters glazen bier of andere drank mee het vak in te nemen, zodat spelers geen bierdouche meer hoeven te ondergaan. Het stelselmatig bekogelen is vernederend en werkt agressie in de hand. Het moet relatief eenvoudig zijn overtreders uit het publiek te vissen en te bestraffen", aldus de misdaadjournalist, die het harder bestraffen van wangedrag met hogere celstraffen ook een goed idee vindt.

Naast preventie is volgens de misdaadjournalist ook repressie hard nodig. "Om het geweld niet verder te laten escaleren is een veel betere informatiepositie nodig. Dat geldt voor stewards, politie en Openbaar Ministerie. Een speciale inlichtingendienst voor voetbal gerelateerd geweld is geen overbodige luxe. De speciale voetbalteams van de politie leverden jarenlang een belangrijke bijdrage aan een succesvolle aanpak van vandalisme. Het in kaart brengen van de nieuwe generatie en het achterhalen van hun leiders, drijfveren en tactieken hoort bij een doordachte aanpak."