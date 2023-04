Van Hooijdonk komt met nieuwe theorie over wissel Klaassen in De Kuip

Pierre van Hooijdonk betwijfelt of Davy Klaassen de wedstrijd tegen Feyenoord echt niet kon afmaken. De middenvelder werd geraakt door een voorwerp uit het publiek, kwam na de onderbreking weer het veld op en werd kort daarna gewisseld. Klaassen zei zelf dat hij een 'kloppend gevoel' in zijn hoofd had.

Bij Studio Voetbal werd zondagavond gediscussieerd over de wissel van Klaassen. "Kon hij niet doorspelen?", vroeg Van Hooijdonk zich af. "Dat weet ik niet, maar hij is eruit gegaan", antwoordde NOS-journalist Jeroen Stekelenburg. Van Hooijdonk: "Hij is toch teruggekomen? En daarna is hij eruit gegaan, ja." Stekelenburg en Van Hooijdonk konden zich niet aan de indruk onttrekken dat er een ander motief voor de wissel kan zijn geweest. Presentator Sjoerd van Ramshorst vond die gedachte wat vergezocht.

💬 Stekelenburg: "Denk jij niet dat het nog een staartje had gekregen als Ajax die wedstrijd verloren had?"

💬 Van Hooijdonk: "Zeker, maar…"

💬 Stekelenburg: "Je hebt twijfels of…"

💬 Van Hooijdonk: "Ja. Die twijfels heb ik wel. Serieus."

💬 Stekelenburg: "Het gaat ook wel door mijn hoofd. Om het maar even te benoemen: jij denkt dat Ajax voorsorteerde door Klaassen eruit te halen, zodat ze dan nog een zaak hadden achteraf? Lelijk gezegd."

💬 Van Hooijdonk: "Lelijk gezegd wel. Tegelijkertijd vind ik het ook jammer dat ik zo denk, want daar gaat het nu niet om."

💬 Van Ramshorst: "Misschien ook een beetje vergezocht, of niet?"

💬 Van Hooijdonk: "Het was geen baksteen, hè?"

💬 Van Ramshorst: "Je hebt toch het bloed gezien?"

💬 Van Hooijdonk: "Dat klopt. Denk je dat het bij mij ook gebloed had?"

💬 Ibrahim Afellay lacht: "Bij jou had die aansteker niets gedaan."