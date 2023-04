Davy Klaassen komt met uitgebreide reactie na bizarre avond

Ajax-middenvelder Davy Klaassen heeft in gesprek met ESPN teruggeblikt op het bizarre incident in De Kuip, waar hij tijdens De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax in verzeild raakte.

Klaassen werd om de verkeerde redenen de meest besproken persoon van de avond. In de tweede helft werd hij op zijn achterhoofd geraakt door een aansteker die vanaf de tribune het veld op werd gegooid. "Op een gegeven moment voelde ik iets, best wel hard voor mijn gevoel", haalde de Ajacied het moment terug. "In eerste instantie deed het pijn en was ik vooral boos. Eentje van Feyenoord zei: 'Je moet even naar je hoofd kijken, je verliest een beetje bloed', en toen pas zag ik het."

Artikel gaat verder onder video

Al vrij snel werd duidelijk dat het duel tijdelijk stil zou worden gelegd. Klaassen dacht er geen moment aan om definitief van het veld te stappen. "Ik wilde niet weglopen. Dan hebben ze je. Dat laat ik niet toe", sprak hij over het deel van de Feyenoord-supporters dat zich niet wist te gedragen. Toch zat zijn wedstrijd er kort na de hervatting alsnog op. "Ik had een kloppend gevoel in mijn hoofd en moeite met focussen", legde Klaassen uit, waarna hij uit voorzorg werd gewisseld.

Klaassen kreeg vervolgens de vraag voorgelegd of hij overwoog om aangifte te doen tegen de veroorzaker, die nog tijdens het duel werd opgepakt. "Dat weet ik niet, dat moet ik nog even overleggen", hield hij zich op de vlakte. "Dat is niet het eerste waar ik mee bezig ben, maar dit hoort niet in het voetbal." Toen interviewer Pascal Kamperman hem mededeelde dat Ajax inmiddels te kennen had gegeven (namens Klaassen) wél naar de politie te stappen, reageerde de middenvelder met een duidelijk statement: "Terecht."

