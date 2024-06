‘Real Betis bereidt bod voor om Ajax te verlossen van overbodige grootverdiener’

Real Betis wil Ajax verlossen van . De Argentijn speelt sinds de winter van 2023 in Amsterdam, maar raakte gedurende het afgelopen seizoen zijn basisplaats kwijt aan Diant Ramaj.

Volgens Uriel Iugt van Mercado de Pases wil Real Betis Rulli graag overnemen van Ajax. De Amsterdammers zouden binnenkort een formeel kunnen verwachten van de ploeg uit Sevilla. De doelman is een van de grootverdieners in de Johan Cruijff ArenA, dus een vertrek zou voor Ajax welkom zijn.

Rulli ligt nog tot medio 2026 vast bij Ajax, dat hem in de winter van 2023 overnam van Villarreal. In zijn eerste halfjaar in Amsterdam stond de doelman steevast in de basis geposteerd, maar tijdens de eerste wedstrijd van het afgelopen seizoen raakte hij na een half uur geblesseerd aan zijn schouder. Zijn plek onder de lat werd in eerste instantie overgenomen door Jay Gorter, maar toen die ook geblesseerd raakte, kreeg Diant Ramaj de kans. Toen Rulli weer fit was, had de Duitser hem gepasseerd in de pikorde. In de slotfase van de competitie stond de Argentijn weer onder de lat door een blessure bij Ramaj.

Mocht het tot een overstap komen, zal de 32-jarige Rulli moeten concurreren met de Portugees Rui Silva. De dertigjarige doelman stond afgelopen seizoen bijna ieder duel onder de lat bij de Spanjaarden. In de competitie eindigde Betis op de zevende plaats, waarmee het zich kwalificeerde voor de play-off-ronde van de Conference League.

