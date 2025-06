Derksen haalt vernietigend uit naar BN’er: ‘Dwaas, clown, je stelt geen ruk voor!’

Johan Derksen is op zijn zachtst gezegd niet te spreken over presentator Alberto Stegeman. Dat laat het Vandaag Inside-gezicht blijken in de podcast Groeten uit Grolloo met Henk Kuipers. Derksen vindt dat de misdaadjournalist entertainment maakt over de rug van andermans ellende.

“Ik heb me ontzettend zitten ergeren aan die Alberto Stegeman”, begint Derksen in de podcast. “Hij doet net of hij een onderzoeksjournalist is, maar het is meer een rotzooitrapper en iets opblazen tot spectaculaire tv. Ik vind het echt clownesk gedrag van hem, met al die verkleedpartijen.” Stegeman is bekend van programma’s waarin hij criminelen opspoort of mensen helpt die niet direct door de politie geholpen kunnen worden.

Derksen gaat verder over het laatste nieuws over Stegeman. De SBS-presentator onthulde afgelopen week te weten van een bekende Nederlander die pedofiel is: “Als zou uitlekken wie die man is, dan is dat echt heel erg groot nieuws in Nederland”, zei hij. Derksen kijkt cynisch naar de onthulling: “Hij heeft nu een boek en dan wil hij het een beetje spannend maken om mensen te werven om dat boek te kopen. Dan denk ik: joh, hij moet een schop onder de kloten hebben.”

“We hebben er vier van op tv”, vult Kuipers aan, doelend op verschillende presentatoren van misdaadprogramma's. “We hebben Dennis van der Geest, Ellie Lust, die Stegeman en we hebben ook nog Thijs Zeeman. Die vier, ik ben heel eerlijk, ik kan er niet naar kijken.”

“Ze maken het zo spannend”, gaat Derksen verder. “Ze misbruiken de ellende van mensen voor entertainment. Stegeman vind ik eigenlijk de ergste. Hij straalt uit dat hij een hele belangrijke rol heeft om de democratie in Nederland in stand te houden'. De Snor richt het woord tot de presentator: “Nou Stegeman, je stelt helemaal geen ruk voor! De zenders geven dit soort dwazen de ruimte om dit soort tv te maken. Er is een doelgroep die dit spektakel leuk vindt, maar ik vind het nooit prettig om met de ellende van anderen vermaak te creëren”, aldus een geërgerde Derksen.

