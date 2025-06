Johan Derksen klinkklaar: 'Daarom ga ik nooit bij Hélène Hendriks zitten'

Johan Derksen is niet van plan om ooit aan te schuiven bij De Oranjezomer, waar Hélène Hendriks normaal gesproken presentatrice is. De bekende analist van Vandaag Inside wil niks met de opening van het programma te maken hebben, waar een Nederlandse zanger(es) zichzelf muzikaal presenteert.

Derksen is door de zomerstop van Vandaag Inside even niet op televisie te zien, maar vermaakt zich prima. Zo neemt hij elke week een podcast (Groeten uit Grolloo) op met Henk Kuipers, de voormalige voorman van No Surrender die een celstraf van tien jaar uitzit. Op verdenking van zware mishandeling, afpersing en bedreiging kreeg Kuipers dat verdict te horen. Toch werden de heren grote vrienden, Derksen noemt hem een 'heel prettig mens'. "We houden van dezelfde muziek, hebben dezelfde humor en hebben over alles een mening. Hij is eigenlijk Johan Derksen Light", stelt de ster van Vandaag Inside in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

Derksen rijdt nu maandelijks naar Almelo, om Kuipers in de cel op te zoeken. Dan praten ze een uur met elkaar. "Dat vind ik vrij normaal", stelt Derksen. "Kijk, er waren een hoop redenen geweest om niet bevriend te raken met Henk. Als hij in drugs gehandeld had, in wapens. Of als hij hoeren geëxploiteerd had. Maar daar is geen sprake van. Wat hij ooit heeft uitgevreten in zijn leven, dat zijn kruimeldiefstalletjes. Henk is groot onrecht aangedaan." Derksen krijgt veel kritiek op zijn band met Kuipers en de podcast die ze samen opnemen, maar dat boeit hem niet. "Het laatste waar ik wakker van lig, of waar ik pijn van in mijn buik krijg, zijn de reacties in Nederland."

Nooit bij Hélène

Beide heren zijn allesbehalve gecharmeerd van Nederlandse muziek en voelen zich meer senang bij Amerikaanse country. "Nederlandse muziek is ronduit smakeloos", stelt Derksen. "Daarom ga ik ook nooit bij Hélène Hendriks in de show zitten. Die opent altijd met zo’n ordinaire Nederlandse zanger, waardoor ik meteen moet gaan zitten hossen. Dat wil ik niet. Ik wil niet in dat sfeertje getrokken worden.” Door fysieke klachten bij Hendriks wordt De Oranjezomer momenteel overgenomen door Johnny de Mol. Ook bij hem vangt het programma overigens aan met Nederlandse meezingers.

