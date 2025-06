Derksen baalt van vervanger Hendriks: 'Slechte presentator, ik word er moe van'

Johan Derksen is niet al te enthousiast over de vervanger van Hélène Hendriks bij het praatprogramma De Oranjezomer. De aanvankelijke vervanger van de zieke Hendriks, Johnny de Mol, wordt binnenkort opgevolgd door Thomas van Groningen. Derksen is duidelijk: Van Groningen is veel te lang van stof.

De Oranjezomer is in de zomermaanden op televisie, terwijl de mannen van Vandaag Inside vrijaf zijn. In eerste instantie zouden Hendriks en De Mol het programma presenteren, maar vanwege een mislukte operatie heeft de presentatrice langer de tijd nodig om te herstellen. Afgelopen week maakte Talpa bekend dat Van Groningen het stokje begin juli overneemt van De Mol, zolang Hendriks zelf nog niet in staat is te presenteren.

Shownieuws vraagt Derksen, uitgesproken fan van Hendriks, wat hij vindt van haar vervangers. “Ik ben een meningenfabriekje, hè. Ik heb overal een mening over”, zegt de Snor, die begint over de huidige presentator. “We weten wat Johnny wel beheerst en wat hij niet beheerst. Bij HLF8 heeft hij aangetoond dat hij niet zo handig is in het leiden van een talkshow. Het is te oppervlakkig. Het is eigenlijk niks. Dat wisten ze van tevoren en toch zetten ze hem erop. Het enige wat je dan krijgt is dat alle zure columnisten over zo’n jongen heen vallen.”

Het resultaat volgens Derksen: “Dat hij een beetje terzijde geschoven wordt en dat ze Thomas van Groningen er neerzetten.” Het ‘meningenfabriekje’ vindt ook wat van de aanstaande presentator van De Oranjezomer: “Je hebt bij Thomas altijd de kans dat hij met ellenlange volzinnen een programma vol lult. En dat is slecht voor een presentator. Dan denk ik altijd: Die hele lange volzin had je ook in een oneliner neer kunnen zetten. Hij lult en hij lult en hij lult. Ik word een beetje moe van Thomas”, aldus Derksen.

