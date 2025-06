Derksen komt met zeer slecht nieuws voor Genee

Johan Derksen zal niet verschijnen in de podcast van Wilfred Genee, Zolang Het Leuk Is. Het boegbeeld van Vandaag Inside is door de redactie wel gevraagd, maar hij vindt de studio te ver rijden, zo maakt hij duidelijk bij Shownieuws.

Derksen heeft sinds een maand geleden eindelijk zijn eigen podcast. Samen met voormalig motorclubleider Henk Kuipers neemt hij iedere week een aflevering van Groeten uit Grolloo op. Daarmee is De Snor het laatste vaste gezicht van Vandaag Inside die een podcast is begonnen. René van der Gijp maakt al lange tijd samen met Wim Kieft, Rob Jansen en Michel van Egmond de podcast KieftJansenEgmondGijp, terwijl Genee in februari begon met Zolang Het Leuk Is.

Voordat hij een aflevering van zijn podcast opneemt, weet Genee niet met wie hij in gesprek gaat. Deze week was Van der Gijp te gast, tot grote verrassing van de presentator zelf. In de uitzending spraken ze onder meer over de keuze van Derksen om Hans Kraay junior weg te sturen bij VI en het gevolg van het overlijden van Derksens eerste vrouw. In gesprek met Shownieuws wordt Derksen gevraagd naar de podcast van zijn collega.

“Ik ben een paar weken geleden al benaderd om daar aan te schuiven”, onthult Derksen desgevraagd. Echter is hij dat niet van plan. “Ik heb een chauffeur en dan moet ik voor de podcast van Wilfred opdraven in Amsterdam. Maar dat is voor mij dus vijf uur rijden. Ik vind Wilfred een hele aardige collega, maar ik ga niet vijf uur in de auto heen en weer zitten om daar wat onzin uit te braken in zijn podcast.”

VIDEO: Johan Derksen over zijn podcast

