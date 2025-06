Van der Gijp komt met geweldig nieuws over Vandaag Inside

Als het aan René van der Gijp ligt, blijven hij, Johan Derksen en Wilfred Genee doorgaan met Vandaag Inside tot een van hen dit door ziekte niet meer zou kunnen. De voormalig voetballer ziet het al helemaal voor zich hoe Derksen daar over jaren nog steeds aan tafel zit.

Al sinds Van der Gijp zich in 2008 bij Genee en Derksen voegde, is het trio niet meer weg te denken van de televisie. Eind 2024 werd de toekomst van het programma onzeker, aangezien de contracten van de heren afliepen en ze de nodige eisen hadden neergelegd bij John de Mol. Uiteindelijk tekenden ze alle drie voor twee jaar bij, waardoor de talkshow nog tot in ieder geval medio 2027 op de buis is.

In de podcast Zolang Het Leuk Is bespreken Genee en Van der Gijp de toekomst van hun gezamenlijke programma. “Ga je het missen als het ooit voorbij is?”, vraagt Genee zijn collega, die dat direct bevestigt. “Tuurlijk, maar ik denk wel dat we doorgaan tot er een ziek wordt”, geeft de oud-voetballer een hoopvolle boodschap aan de fans van het programma. “Ik zie Johan rustig met 83 nog op die plek zitten. Dat vind ik zo goed om daaraan te denken”, begint Van der Gijp te lachen. Derksen is op dit moment 76 jaar oud.

Later in de uitzending krijgt Van der Gijp de vraag of hij zelf echt nog zo lang door zou willen gaan. “Ik wil best zo lang doorgaan totdat ik ziek word hoor. Ik vind het heerlijk om over voetbal of wat dan ook te praten”, legt hij uit. De goedlachse analist vindt ook dat hij mensen helpt door verder te gaan met de talkshow. “Als de wereld echt in brand staat, zijn er ook mensen die verlangen naar even ontspanning.”

