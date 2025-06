Van der Gijp: ‘Ik weet niet of ik dat mag vertellen, maar Johan…’

Johan Derksen was vroeger ‘de gezelligste man op de wereld’ zo onthult René van der Gijp. De dood van zijn eerste vrouw, Linda Westers, heeft hem compleet veranderd. Daarna ging de focus volledig op zijn werk en verloor hij het plezier in zijn privéleven.

Van der Gijp is deze week te gast in de podcast van zijn collega Wilfred Genee, Zolang Het Leuk Is. Daarin komt uiteraard hun gezamenlijke tijd bij Vandaag Inside en diens voorlopers, waar ze samen met Johan Derksen zitten, aan bod. De Snor staat erom bekend altijd zijn mening paraat te hebben en het niet zo veel uit te maken wat anderen van hem vinden. Maar dat is niet altijd zo geweest.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Genee treurt met Gijp na over VI-keuzes Derksen: 'Echt een extreme man'

“Ik weet niet of ik dat mag vertellen, maar ik vertel het toch”, begint Van der Gijp wanneer ze de persoonlijkheid van Derksen bespreken. “Zijn dochter heeft mij wel eens verteld dat Johan de gezelligste man op de wereld was.” Als Derksen met zijn gezin op vakantie ging naar een camping, mochten kinderen helemaal over hem heen klimmen en ging hij dolgraag mee de glijbaan af bij het zwembad. “Ze zei: ‘De dood van mijn moeder (de eerste vrouw van Derksen, red.) heeft een totale omslag gebracht. Focus op werk, klaar.’” Genee voegt eraan toe: “Hij heeft ook nooit meer gehuild daarna, dat vertelde hij wel eens.”

LEES OOK: Genee compleet overvallen door Van der Gijp: 'Wat is dit nou?'

Westers was de eerste vrouw van Derksen en samen kregen zij een dochter, Marieke. In 1992 overleed Westers nadat ze thuis van de trap was gevallen. Daar heeft ze eerst voor in het ziekenhuis gelegen. “Hij moest beslissen of de stekker eruit ging of niet”, haalt Genee aan. Daarvoor was Derksen dus heel anders, gaat Van der Gijp weer verder. “Zij zegt: ‘Vriendjes mee, vriendinnetjes mee, alles mee op vakantie. Ongelooflijk.’ Maar ik denk dat dat kan.” “Dat het je zoveel doet, dat je dan klaar bent?”, vraagt Genee. “Ja, dat kan ja”, bevestigt Van der Gijp.

Genee 'gunt' Derksen plezier

Genee heeft nu nog een wens voor Derksen: “Wat ik hem het meest zou gunnen, is als hij een keer zou kunnen genieten. Maar ik heb het gevoel dat hij dat gevoel niet kent. Lekker met vrienden zitten en verschrikkelijk hard lachen… Dat zou ik hem zo gunnen, maar dat zou hij nooit doen. En hij snapt er ook niks van.”

➡️ Meer nieuws over Johan Derksen

👉 Johan Derksen lijnrecht tegenover familie De Mol 🔗

👉 Derksen slacht voormalig VI-gezicht: ‘Sensatiebelust, er komt alleen maar onzin uit!’🔗

👉 Woedende BN'er haalt kiezelhard uit naar Derksen: 'Kraam geen onzin uit'🔗

👉 Johan Derksen (76): 'Ik zie deze mevrouw niet als mijn opvolger' 🔗

👉 Derksen haalt uit naar tv-presentatrice: ‘Heeft helemaal niets te melden, alleen mooi voor haar leeftijd’ 🔗