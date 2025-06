Genee compleet overvallen door Van der Gijp: 'Wat is dit nou?'

Wilfred Genee heeft momenteel zijn eigen podcast, 'Zolang Het Leuk Is', waarin hij blind wordt gekoppeld aan een persoon uit de politiek, sport, media of het bedrijfsleven. In de nieuwste aflevering krijgt hij opeens iemand voor zich die hij totaal niet had verwacht: René van der Gijp, zijn collega bij Vandaag Inside.

Het komische aspect aan de BNR-podcast is dat Genee zich niet kan voorbereiden op de interviews met zijn gasten. Hij kan dus ook niet opzoeken wie wat allemaal heeft gedaan of bezighoudt. Dat effect valt met deze aflevering iets weg: het tweetal maakt al jaren een succesvol praatprogramma samen en is dan ook goed op de hoogte van elkaars leven en ideeën. Het podcastgesprek wordt overigens voortgezet 'zolang het leuk is', wat dus kan variëren.

Kort voor de opname van de podcast kreeg Genee een hint over wie zijn podcastgenoot zou worden. Die hint is als volgt: "Een vierdaagse werkweek is meer dan genoeg." Van der Gijp is sinds dit seizoen op woensdag vrij van Vandaag Inside, waardoor hij wat meer tot rust komt en andere leuke dingen kan doen. Toch ging er geen lampje branden, toen Genee de hint te horen kreeg. "Dit is wel een hele vage zeg. Ik weet echt niet wat ik daarmee moet. Dat is toch een hint van niks?"

Genee liep vervolgens naar de podcaststudio en trof daar Van der Gijp aan. De reactie van de presentator spreekt boekdelen. "Nou ja, wat is dit nou, zeg?! Dit is wel heel verrassend. Wat doe jij hier nou?" Van der Gijp legt vervolgens uit waarom hij er zit. "Meisje had mij gebeld, een paar weken geleden al. Ik heb gewoon "ja" gezegd, ik heb er voor de rest niet echt bij nagedacht." Genee vindt het 'heel bijzonder' om de podcast met Van der Gijp op te gaan nemen. Laatstgenoemde had echter nog nooit naar Zolang Het Leuk Is geluisterd.

