Genee treurt met Gijp na over VI-keuzes Derksen: 'Echt een extreme man'

Wilfred Genee en René van der Gijp vinden het jammer hoe het gelopen is met Hans Kraay junior. Tot 2021 maakte de laatstgenoemde vast deel uit van de roulatie bij de verschillende voetbaltalkshows, maar vervolgens besloot Johan Derksen dat het tijd was voor een voetballoos programma.

Tijdens de BNR-podcast Zolang Het Leuk Is komt Kraay jr. ter sprake. "Mis je Hans wel eens?", vraagt Genee aan Van der Gijp. Het antwoord luidt: "Tuurlijk, ja. Als er nou iemand is, waar nul kwaad in zit..." Genee geeft dan aan onlangs te hebben genoten van de Oranjezomer-uitzending, waar Kraay jr. te gast was. Daarin ging het onder andere over de band met zijn ouders, met name die met zijn moeder, die hij ernstig zag dementeren. "Hij is dan zo puur, zo mooi", stelt Genee. "Hele lieve gozer", terwijl de presentator Kraay jr. meermaals treiterde tijdens de gezamenlijke tv-optredens.

Artikel gaat verder onder video

Dan stelt Genee wat interessante vragen aan Van der Gijp, die refereren aan de periode waarin Kraay jr. afscheid nam van hun gezamenlijke programma. "Hebben wij het verkeerd aangepakt met Hans? Hadden we dat wat harder moeten spelen?" Gijp lijkt niet per se wakker te liggen van die periode, maar geeft wel een interessant kijkje in de keuken. "We hadden met Johan te maken: die was zo van: niet meer voetbal, niet meer Hans, niet meer Wim (Kieft, red.)'. Dat was zo rigoreus."

LEES OOK: Genee compleet overvallen door Van der Gijp: 'Wat is dit nou?'

'Johan is ook extreem, hè'

Genee had bij Veronica Offside, een later probeersel met onder andere Andy van der Meijde en Wesley Sneijder, graag op de aanwezigheid van Kraay jr. gerekend, maar die wilde niet meer meedoen. "We hebben hem toch een beetje... nou ik wil niet zeggen laten vallen, maar Johan riep: 'Hij eruit of ik eruit'. Dat was zó extreem. We hadden Kraay wel wat zachter kunnen opvangen." Van der Gijp snapt de gedachtegang van Genee wel. "Johan is ook een extreme man, hè", waarop de presentator van de succesvolle talkshow zegt: "Ja, daar moesten Hans en Wim voor wijken, terwijl het geweldige mensen zijn."

Genee vraagt dan aan Van der Gijp of hij Kraay jr. er nog wel eens over hoort. "Nee hoor, ik spreek hem nog regelmatig, of ik nodig hem uit. Hij heeft er wel meegezeten, maar ook niet heel lang, denk ik." Genee voelt zich schuldbewust en weerlegt die laatste uitspraak. "Dat denk ik wel. Ik denk dat hij er tot op de dag van vandaag last van heeft." De presentator lijkt dan een indirect excuses aan te bieden. "In de programma's met ons wat hij (Kraay jr.) makkelijk op de kast te krijgen. Daar heb ik ook zeker gebruik van gemaakt." Van der Gijp zegt dan: "Hij is onzeker en dat maakt hem ook aandoenlijk."

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

👉 Zieke Hélène Hendriks langer uit de running, vervanger Oranjezomer bekend 🔗

👉 Genee zet Derksen te kijk: ‘Had zo onder een brug kunnen liggen’ 🔗

👉 Derksen begint Vandaag Inside met sneer naar collega: ‘Hij is ongeschikt’🔗

👉 Derksen haalt uit naar tv-presentatrice: ‘Heeft helemaal niets te melden, alleen mooi voor haar leeftijd’ 🔗

👉 Grote wens van Derksen en Genee komt uit: 'Ik ga praten' 🔗