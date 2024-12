Vandaag Inside blijft twee jaar langer, bijzonder moment in uitzending is aanstaande

Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee blijven langer bij SBS 6, zo meldt het Algemeen Dagblad donderdagmiddag. Het Vandaag Inside-trio zal donderdagavond in de uitzending live op televisie een nieuw dienstverband voor twee jaar ondertekenen.

Talpa-baas John de Mol gaf aan voor de kerst duidelijkheid te willen van de drie heren en daar hebben Derksen, Van der Gijp en Genee gehoor aangegeven. De drie heren blijven nog twee jaar langer op de buis en gaan donderdagavond een contract ondertekenen tot medio 2027. De verwachting van het Algemeen Dagblad is dat dit op ludieke wijze gaat gebeuren, maar op welke manier is niet duidelijk.

Er was door conflicten en irritaties onderling lang onzekerheid over de toekomst van Vandaag Inside. Derksen was geïrriteerd over de inhoud van het programma, maar dat probleem werd snel opgelost. Vervolgens gaf Van der Gijp aan graag één dag in de week vrijaf te krijgen en ook daar is door De Mol gehoor aan gegeven.

De laatste die nog overstag moest gaan was Genee. De presentator wil graag een eigen programma presteren bij Talpa en De Mol zal met hem op zoek gaan naar een geschikte oplossing daarvoor. Een eigen programma op de zondag lijkt daarbij de meest realistische oplossing.