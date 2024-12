Wilfred Genee schrikt van onthulling Johan Derksen: 'Niet de bedoeling dat je dit op tv vertelt'

Johan Derksen heeft van de directie van Talpa het verzoek gekregen om zich minder kritisch uit te laten over Art Rooijakkers. Daar geeft het Vandaag Inside-boegbeeld echter geen gehoor aan.

Rooijakkers presenteert vanaf 6 januari afwisselend met Malou Petter het programma Nieuws van de Dag op SBS6. Met name Rooijakkers is sinds de bekendmaking van zijn overstap van RTL naar Talpa geregeld het mikpunt van kritiek bij Vandaag Inside, het grootste uithangbord van Talpa. Woensdagavond was Petter te gast, maar ging het ook over haar collega Rooijakkers. “Johan, jij bent toch niet zo’n fan van Art Rooijakkers, heb ik een keer gehoord?”, vroeg bargast Gerard Joling aan Derksen.

Daarop doet Derksen een onthulling. "Nee, maar daar gaat Art nogal gebukt onder en van de directie is mij gevraagd of ik dat een beetje wil inslikken." Presentator Wilfred Genee schrikt van die onthulling. "Het was niet de bedoeling dat jij dat ging vertellen dat de directie dat gevraagd had, dus nu gaat er toch iets scheef." Ondanks het verzoek van de directie neemt Derksen zijn woorden niet terug. “Ik vind Art Rooijakkers niks! Geen uitstraling, niks. Het is van alles niks.”

Petter heeft overigens wel zin in de samenwerking met Rooijakkers. Zij trekt zich weinig aan van de kritiek. “Dat is jullie mening, haha. Ik ben heel blij met hem. Het is echt een hartstikke aardige gast en hij is heel collegiaal.”

