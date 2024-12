Johan Derksen staat donderdagavond voor pikante uitzending van Vandaag Inside

Olcay Gulsen keert donderdagavond terug aan tafel bij het programma Vandaag Inside, zo maakt de talkshow donderdagochtend bekend. Gulsen was even afwezig bij het programma, nadat ze voor opschudding zorgde door Wierd Duk weg te zetten als een 'gepassioneerde racist'. Die uitspraak viel niet goed bij Johan Derksen.

Op het moment dat Gulsen in het programma Vandaag Inside aangaf dat Duk in haar ogen geen gepassioneerde journalist, maar gepassioneerde racist was, reageerde Derksen al kritisch op de uitspraken van de modeontwerper. Dat deed hij later nog even over: “Olcay heeft tegen Shownieuws gezegd: als ze excuses moet aanbieden, komt ze niet meer. Niemand hier die de woorden ‘excuses aanbieden’ in de mond heeft genomen. Ik heb alleen gezegd: dan komt ze niet, het zal me een worst wezen”, zei de analist kort na het incident, alvorens Gulsen weg te zetten als een ‘babbelzieke golddigger’.

De uitspraken van Derksen deden haar weinig. Ze was dan ook niet bang dat het boegbeeld van Vandaag Inside haar zou cancelen als tafelgast: “Nee joh, helemaal niet, al zouden ze me helemaal nooit meer uitnodigen, dat maakt me echt niet uit. Ik ben echt geen rondjes aan het rijden hier om het Media Park hoor. Volgens mij hebben ze me daarna nog twee of drie keer uitgenodigd in één maand, maar ik kon toevallig niet", zei Gulsen onlangs in radioshow MISCHA.

Gulsen gaf daarnaast aan dat ze er spoedig weer zou zitten en dat blijkt te kloppen. Vandaag Inside maakt bekend dat Gulsen donderdagavond aanschuift aan tafel bij Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee.

