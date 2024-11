Johan Derksen maakt verwoestende opmerking over Olcay Gulsen, Genee schrikt

Het is nog maar de vraag of Olcay Gulsen op korte termijn terugkeert bij Vandaag Inside. De vaste tafelgast haalde vorige week keihard uit naar Wierd Duk, die ze een 'gepassioneerde racist' noemde. Johan Derksen haalt op zijn beurt weer uit naar Gulsen.

Het was een opvallend moment in de uitzending van Vandaag Inside van vorige week donderdag. Gulsen was uitermate kritisch op de manier waarop Duk woensdagavond zijn betoog deed over de ongeregeldheden van vorige week donderdag in Amsterdam. Ze vond dat de nuance volledig ontbrak bij de stellige Duk: "Ik vond het een beetje eng voor de kijker", gaf Gulsen donderdagavond aan.

“Ik had ook niet door dat ze het zei. Toen heb ik alleen nog gezegd – op een voor mij hele nette manier – dat het niet netjes was wat ze zei. Het is ook niet waar”, begint Derksen, die Duk een ‘gepassioneerde journalist noemde’. Gulsen vond Duk inderdaad ‘gepassioneerd’, maar dan op het gebied van racisme. “Ik vind het een gepassioneerde racist”, sprak de vaste tafelgast van Vandaag Inside hard.

'Dan komt ze niet meer, het zal me een worst wezen'

Derksen vernam vervolgens nog een andere uitspraak van Gulsen. “Olcay heeft tegen Shownieuws gezegd: als ze excuses moet aanbieden, komt ze niet meer. Niemand hier die de woorden ‘excuses aanbieden’ in de mond heeft genomen. Ik heb alleen gezegd: dan komt ze niet, het zal me een worst wezen”, zegt De Snor.

Derksen: 'Ik vind Olcay een babbelzieke golddigger'

Derksen haalt vernietigend uit: “Ik vind Olcay een babbelzieke goldigger”, zegt de oud-voetballer. Wilfred Genee reageert verbaasd: “Wat is dit nou weer? Als je jou tegenspreekt, ben je aan de beurt. Zij geeft wel een beetje tegengas”, zegt de presentator, terwijl René van der Gijp ondertussen keihard moet lachen op de achtergrond. Derksen komt met een uitleg. “Ze verkoopt zalfjes op het internet voor dames. Ze heeft mij helemaal niet tegengesproken. Ik vind het een aardige meid, maar wat ze komt doen, weet ik niet”, zegt het boegbeeld van Vandaag Inside.

“Ze zit hier omdat ze een vrouw is en ik vind haar ook niet onaardig, maar het kwebbelt maar een eind weg”, gaat Derksen, die vervolgens opkomt voor Duk, verder. “Je weet: ik heb een zwak voor Wierd. Hij wordt dan als racist weggezet… Wierd is een man van een uitgesproken mening. Ik hoef niks tussen hun uit te vechten, ik heb mijn plicht gedaan.” Van der Gijp en Genee vinden dat Gulsen eveneens geen excuses hoeft aan te bieden.

