Wierd Duk laat van zich horen na racismebeschuldiging in Vandaag Inside

De Telegraaf-journalist Wierd Duk heeft gereageerd op de forse aantijgingen tegen hem in het programma Vandaag Inside. Olcay Gulsen noemde Duk, naar aanleiding van zijn optreden van woensdag in het programma, een 'gepassioneerde racist'.

Het was een opvallend moment in de uitzending van Vandaag Inside donderdagavond. Gulsen was uitermate kritisch op de manier waarop Duk woensdagavond zijn betoog deed over de ongeregeldheden van vorige week donderdag in Amsterdam. Ze vond dat de nuance volledig ontbrak bij de stellige Duk: "Ik vond het een beetje eng voor de kijker", gaf Gulsen donderdagavond aan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: René van der Gijp is open en eerlijk: 'Ja, ik mis hem heel erg'

Vervolgens ging de programmamaker nog een stapje verder: "Ik vind Wierd ook een hele gepassioneerde racist. Dat maakt verder niet uit. Dan kan hij nog steeds goed z’n werk doen", zegt Gulsen, die met haar aantijging de studio van Vandaag Inside liet opschrikken. Johan Derksen reageerde geïrriteerd op de aantijging van Gulsen en nam het voor Duk op: 'Ik vind een insinuatie naar Wierd dat hij een racist zou zijn, dat vind ik helemaal niet leuk", zei de analist van Vandaag Inside.

LEES OOK: Van der Gijp aangepakt door VI-gast na kritiek: ‘Nee, jij ziet er goed uit…’

Duk zelf heeft de beschuldiging van Gulsen inmiddels ook meegekregen. Op sociale media heeft de journalist van De Telegraaf gereageerd op de aantijgingen: "Sander Schimmelpenninck noemde mij ooit ‘extreemrechts’ bij Vandaag Inside. Nu noemt Olcay Gulsen mij een ‘racist’. Het is de tol die een journalist kennelijk betaalt als hij in dit land de feiten benoemt. Treurig", schrijft hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alarmfase één: de grootste crises ooit bij Vandaag Inside

Het weglopen van Johan Derksen is zeker niet de eerste grote rel bij Vandaag Inside.