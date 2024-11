Van der Gijp aangepakt door VI-gast na kritiek: ‘Nee, jij ziet er goed uit…’

René van der Gijp en Wilfred Genee waren woensdagavond niet bepaald onder de indruk van de outfit van Vandaag Inside-tafelgast Wierd Duk. De broek die Duk aanhad, paste niet bij zijn pak. “Het is geen gezicht, man,” oordeelt Gijp

“De man in pak vandaag, Wierd Duk”, begint Genee tijdens zijn introductie, waarna hij direct over de outfit van zijn tafelgast valt en Van der Gijp aanspreekt. “Jij zit ook te kijken, hè? René?” Van der Gijp reageert vol ongeloof: “Hij heeft alleen een andere broek. Het is helemaal geen passende broek."

Duk komt vervolgens met een verklaring: “Ik heb twee verschillende pakken door elkaar gehaald”, zegt de journalist, die moet opstaan van Genee. Van der Gijp dirigeert de gastheer alweer snel naar beneden. “Je ziet het wel goed hoor, ga maar weer zitten! Het is geen gezicht, man. Dit kan echt niet”, zegt de oud-voetballer. “Nee, jij ziet er goed uit”, countert Duk.

Bekijk hieronder het fragment uit Vandaag Inside: