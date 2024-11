René van der Gijp velt duidelijk oordeel over nieuw kapsel van Memphis Depay

vermaakt zich uitstekend in Brazilië, zo blijkt uit diverse beelden die rondcirculeren op X. De spits maakt geen deel uit van de selectie van Oranje en besteedt daarom zijn tijd om zich nog populairder te maken in het Zuid-Amerikaanse land. René van der Gijp ziet de beelden en gaat in op het nieuwe kapsel van Depay.

De aanvaller speelt sinds september bij Corinthians. Waar hij op het veld steeds meer zijn draai lijkt te vinden, scoort de Nederlander ook punten bij het Braziliaanse volk. In een grote groep filmende mensen laat Depay zijn haren vlechten op straat. Even later neemt hij uitgebreid de tijd om op de foto te gaan met fans.

LEES OOK: 'Corinthians zet Memphis in als troefkaart om viervoudig Champions League-winnaar naar Brazilië te lokken'

De beelden worden woensdagavond getoond in de uitzending van Vandaag Inside. “Ik vind het heel leuk dat hij die mensen daar nog iets kan brengen. Dat is toch hartstikke leuk?”, begint Van der Gijp. “Hij gaat midden op straat zijn haar doen. Dat vinden de mensen daar wel leuk”, concludeert Wilfred Genee.

“Wat heeft hij met zijn haar gedaan?”, valt de presentator van het programma ineens op. “Een stukkie aan de zijkant zijn ze vergeten. Doen ze morgen”, reageert Gijp cynisch. Depay heeft ditmaal gekozen voor wederom een opvallend kapsel. De rechterkant van zijn kapsel is gevlochten, terwijl aan de linkerkant een klein staartje is te zien.

Qual jogador no Brasil estaria a noite em uma FAVELA de SP, com um cabelo metade black, metade tranças, um copo na boca e distribuindo autógrafos e sorridente?



Detalhe: ELE É HOLANDÊS



Apreciem o fenômeno da natureza, Memphis Depay. Que honra.pic.twitter.com/rkmxiV2WPN — kaka (@kksccp) November 12, 2024

