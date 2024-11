'Corinthians zet Memphis in als troefkaart om viervoudig Champions League-winnaar naar Brazilië te lokken'

heeft afgelopen zomer geprobeerd om (38) te overtuigen voor zijn club Corinthians te tekenen. De ervaren Spanjaard is transfervrij sinds zijn vertrek bij Sevilla, maar zou uiteindelijk vanwege een gebrek aan tijd niet bij de Braziliaanse club aan de slag gaan, zo meldt de Braziliaanse tak van ESPN.

Ramos brak zo'n twintig jaar geleden door in het shirt van Sevilla, maar speelde het gros van zijn loopbaan voor Real Madrid. Met De Koninklijke legde de spijkerharde verdediger in zestien jaar vier keer beslag op de Champions League. In 2021 verruilde hij Santiago Bernabéu voor het Parc des Princes, de thuishaven van Paris Saint-Germain. Na twee seizoenen in de Franse hoofdstad te hebben gespeeld, was Ramos in het seizoen 2023/24 actief voor zijn oude liefde Sevilla, waar hij afgelopen zomer echter weer vertrok.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Memphis Depay matchwinner voor Corinthians dat degradatiezorgen ziet afnemen

Corinthians verkeerde in serieuze degradatienood toen het afgelopen zomer slaagde in de opzet om Memphis naar Brazilië te halen. Het was echter de bedoeling dat ook Ramos de overstap naar de club uit São Paulo zou maken, zo meldt de betaalzender. Er zou sprake zijn geweest van 'vergevorderde gesprekken' tussen club en speler, wiens salaris zou worden opgehoest door een groep bedrijven. Memphis werd daarbij ingezet als 'troefkaart', leest het. De Nederlander zou contact opgenomen hebben met Ramos en hem hebben verzekerd dat het er bij Corinthians zeer professioneel aan toe gaat.

LEES OOK: Ronald Koeman noemt opvallende international waar hij meeste contact mee heeft

De 'operatie' om Ramos naar Corinthians te halen bleek uiteindelijk echter niet levensvatbaar. Dat was vooral het gevolg van tijdgebrek: de Spanjaard zou niet tijdig kunnen worden ingeschreven voor zowel de Copa Sudamericana (het tweede Zuid-Amerikaanse clubtoernooi, vergelijkbaar met de Europa League) én de Copa do Brasil. Ramos bleef zodoende vrij man en is nog altijd op zoek naar een nieuw avontuur.

De influência de Memphis Depay a conversas no celular



Os bastidores de como Corinthians se aproximou de Sergio Ramos#FutebolNaESPNhttps://t.co/KZMd3wZKp4 — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) November 12, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Koeman vindt Ajax-speler nu niet goed genoeg voor Oranje: ‘Je moet van goeden huize komen…’

Ronald Koeman sprak in aanloop naar de Nations League-duels van het Nederlands elftal met Hongarije en Bosnië en Herzegovina tweemaal met een speler van Ajax.