Memphis Depay matchwinner voor Corinthians dat degradatiezorgen ziet afnemen

heeft zaterdag andermaal zijn waarde voor Corinthians bewezen. De Nederlander, die deze week wéér werd genegeerd door bondscoach Ronald Koeman, groeide in het uitduel bij Vitória uit tot matchwinner voor zijn Braziliaanse werkgever.

Voorafgaand aan het uitduel hadden beide clubs 38 punten verzameld, waardoor zowel Vitória als Corinthians nog altijd binnen bereik van de clubs stonden die nu de drie degradatieplekken bezetten in de Braziliaanse competitie. Vitória kwam al binnen tien minuten op een 1-0 voorsprong door een treffer van spits Alerrandro. Corinthians maakte dik tien minuten later echter alweer gelijk via Yuri Alberto, waardoor beide ploegen met een 1-1 ruststand de kleedkamers opzochten.

Na rust stond Memphis op toen Corinthians hem het meest nodig had. De Nederlander werd in minuut 69 weggestuurd door een uitstekende dieptepass van Rodrigo Garro, sprintte zijn bewakers eruit en wist Vitória-keeper Lucas Arcanjo met een schot door de benen te verschalken: 1-2. Het betekende alweer de derde treffer in zeven competitieduels voor Memphis en voor zijn club de vijfde zege sinds de Nederlander in september werd aangetrokken. Door de zege klimt Corinthians met 41 punten uit 33 duels naar de tiende plaats op de ranglijst.

Memphis is wederom belangrijk voor Corinthians!👏🇧🇷 pic.twitter.com/Mxm9PueGSt — ESPN NL (@ESPNnl) November 9, 2024

