Vandaag Inside in rep en roer: Olcay Gulsen noemt tafelgast live op tv een 'racist'

Olcay Gulsen heeft donderdagavond voor wat verbazing gezorgd in het programma Vandaag Inside. De programmamaker is van mening dat Wierd Duk, die regelmatig aanschuift bij de talkshow van SBS 6, een racist is. Bij Johan Derksen valt de opmerking van Gulsen niet al te goed.

In de uitzending van donderdagavond worden de ongeregeldheden in Amsterdam van een week geleden opnieuw besproken. Duk, journalist bij De Telegraaf heeft een sterke mening over dit verhaal, maar de mening die hij woensdagavond aan tafel bij Vandaag Inside verkondigde viel niet goed bij Gulsen, die daar donderdagavond op terugblikt. Ze vond dat de nuance ontbrak bij Duk: "Ik vond het een beetje eng voor de kijker", geeft Gulsen toe.

LEES OOK: Johan Derksen dreigt opnieuw met weglopen

Artikel gaat verder onder video

"Volgens mij trok Wierd de discussie wel wat breder. Tenminste, dat gevoel had ik", vervolgt Gulsen, die vervolgens onderbroken wordt door Derksen: "Ik vind Wierd daarom een uitstekende gast, omdat hij daar heel gepassioneerd over kan vertellen. Dan kun je hem te links of te rechts vinden, dat zal me een worst zijn", legt de analist van Vandaag Inside uit.

Racist

Gulsen vindt Duk net als Derksen ook gepassioneerd, maar wel op een andere manier: Nee, dat maakt me allemaal niet uit. Ik vind Wierd ook een hele gepassioneerde racist. Dat maakt verder niet uit. Dan kan hij nog steeds goed z’n werk doen", zegt Gulsen, die met haar aantijging de studio van Vandaag Inside laat opschrikken.

Bij Derksen valt de opmerking over een van de vaste gasten van Vandaag Inside niet al te goed: "Ik vind een insinuatie naar Wierd dat hij een racist zou zijn, dat vind ik helemaal niet leuk", zegt Derksen tot slot richting Gulsen.

Bekijk hieronder het fragment in de uitzending van Vandaag Inside: