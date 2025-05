Kenneth Perez wijst 'Frenkie de Jong van Feyenoord' aan

Kenneth Perez is erg gecharmeerd van . De analist doopt de middenvelder zelfs om tot ‘de van Feyenoord’. Ook na de komst van Sem Steijn moet Hwang zijn basisplaats behouden, vindt Perez.

In de uitzending van Dit was het Weekend wordt de 1-4 overwinning van Feyenoord op Heracles Almelo besproken. Is er een stijgende lijn te zien in het veldspel van Feyenoord? “Tegen AZ was Feyenoord al wel de bovenliggende partij en zag je echt contouren van hoe ze willen spelen”, doelt Perez op de 0-1 zege van 5 april. “Het hele grote verschil bij Feyenoord vind ik Hwang. Dat is de Frenkie de Jong van Feyenoord. Hij verbindt gewoon het spel, zodat Hancko niet steeds de ballen naar de voorhoede hoeft te brengen.”

Artikel gaat verder onder video

“Hwang connect gewoon de verdedigers met de aanvallers. Hoe hij zich oriënteert, hoe hij loopt met de bal… Wat hij doet oogt heel simpel, maar hij doet best wel moeilijke dingen, die heel veel spelers niet kunnen. Dat is Hwang”, analyseert de oud-middenvelder. “Ik vind hem echt een sleutelspeler voor dit Feyenoord om het tempo van de wedstrijd te bepalen. Hij is altijd vrij en je kunt hem altijd inspelen. Hij is links- en rechtsbenig en draait over het algemeen altijd de goede kant op.”

LEES OOK: Been schetst ideaal Feyenoord-middenveld met Steijn: 'Hij is niet meer weg te denken uit de basis'

© Imago

Feyenoord wint veel vaker met Hwang

Perez heeft opvallende statistieken ingezien over de bijdrage van Hwang. “Met Hwang in de basis: 77,8 procent winstpartijen. Zonder Hwang in de basis: wat denken jullie?”, vraagt hij aan presentator Milan van Dongen en collega-analist Kees Kwakman. Vervolgens gokt Van Dongen op 38 procent. Perez lacht: “Dat heb je gezien.” Het blijkt 38,5 procent te zijn. “Dat is een behoorlijk verschil.” Van Dongen grapt: “Ik moet naar het casino vanavond.”

Perez weet dat het, na de komst van Sem Steijn, de vraag is hoe het middenveld van Feyenoord er volgend seizoen uitziet. “Maar wat mij betreft staat Hwang er altijd in. De kans bestaat dat Timber wordt verkocht. Dat is wel de meest ‘verkoopbare’, denk ik. Zo niet, dan zie ik hem op de bank belanden. Het is ook helemaal niet zeker dat Steijn zijn niveau gaat halen, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Al staan de seinen wel op groen, met zijn 41 doelpunten in twee seizoenen.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Boskamp hekelt Van Persie: ‘Hij is ineens poeslief’ 🔗

👉 Brian Priske wordt genoemd in Europese topcompetitie 🔗

👉 Van Persie-effect zichtbaar: marktwaardes Feyenoord in de lift 🔗

👉 Opvallend: sterspeler van Feyenoord biedt excuses aan richting fans 🔗

👉 Familie Huntelaar ‘ontplofte’ tijdens gesprek met Feyenoord 🔗