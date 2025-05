Been schetst ideaal Feyenoord-middenveld met Steijn: 'Hij is niet meer weg te denken uit de basis'

Mario Been laat in Goedemorgen Eredivisie weten hoe hij het middenveld van Feyenoord volgend seizoen voor zich ziet. De Rotterdammers versterken zich met Eredivisietopscorer , waardoor de concurrentiestrijd om een basisplaats in het elftal van trainer Robin van Persie nóg moordender wordt.

Als er niemand verkocht of verhuurd zou worden, dan heeft Van Persie volgend seizoen de keuze uit Steijn, In-beom Hwang, Quinten Timber, Jakub Moder, Antoni Milambo, Gjivai Zechiël, Ramiz Zerrouki, Oussama Targhalline, Shiloh 't Zand én Chris-Kévin Nadje. Tel daarbij op dat Feyenoord óók nog altijd zeer geïnteresseerd is in FC Groningen-uitblinker Luciano Valente, en het wordt duidelijk dat er stevig geconcurreerd gaat worden.

Michiel Kramer sprak eerder deze week in FC Rijnmond de verwachting uit dat de komst van Steijn weleens zou kunnen betekenen dat Hwang uit de basis zou gaan verdwijnen. Been denkt er echter anders over en schetst zijn ideale middenveld voor volgend seizoen. "Timber, Hwang lijkt me een vastigheidje én Steijn, op dit moment." Dat zou dus betekenen dat winteraanwinst Moder naar de bank zou verkassen, concludeert presentator Fresia Cousiño Arias.

"Ja, die laat op dit moment wel zien dat hij een hele bruikbare middenvelder is", moet Been toegeven. "Maar ja, als je er maar met drie mag spelen... Een honderd procent fitte Timber, die hoort altijd op het middenveld bij Feyenoord", aldus de oud-speler én -trainer van de Rotterdammers. "En Hwang lijkt me op dit moment niet meer weg te denken uit de basiself. Steijn haal je voor een bepaalde functie en dat is goals maken. Aangezien we weinig middenvelders hebben bij Feyenoord die goals maken, denk ik dat Steijn daar uitstekend tot zijn recht komt", besluit Been.

