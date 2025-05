Kane plaatst iconische Instagram-post na landstitel Bayern München

heeft eindelijk zijn eerste hoofdprijs als voetballer binnen. Zondagavond kroonde Bayern München zich tot kampioen van Duitsland. Kane viert zijn mijlpaal met een simpele post op Instagram.

De 31-jarige Kane wordt gezien als een van de beste spitsen die Engeland ooit voortbracht. Met 71 doelpunten is hij topscorer aller tijden van Engeland; met 213 doelpunten in de Premier League (voor Tottenham Hotspur) hoeft hij alleen Alan Shearer (260) voor zich te dulden als topscorer aller tijden van de grootste competitie ter wreld.

Hij heeft de nodige individuele prijzen in zijn kast staan, maar een collectieve hoofdprijs bleef tot dusver uit. Met Tottenham Hotspur verloor hij twee EFL Cup-finales en een Champions League-finale, met Bayern verloor hij de Supercup-finale en met Engeland eindigde hij tweemaal als nummer twee op het EK.

Kane verkaste vorig jaar ongetwijfeld naar Bayern met het idee dat hij grote prijzen zou winnen, maar in zijn eerste seizoen werd Bayer Leverkusen landskampioen. Nu is de eer aan Bayern: door een 2-2 gelijkspel van Leverkusen tegen SC Freiburg is de koploper niet meer te achterhalen. Met nog twee duels te gaan bedraagt de voorsprong op Leverkusen acht punten. Kane viert het succes door op Instagram een story te plaatsen met de emoji: 🏆.