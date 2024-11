Johan Derksen dreigt opnieuw met weglopen

Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee hebben woensdag de opnames gedaan voor de kerstpromo van SBS6. In gesprek met Shownieuws blikken de mannen van Vandaag Inside terug op deze opnames.

Hoewel Derksen, Van der Gijp en Genee meerdere keren hebben geklaagd over het opnemen van de kerstpromo van SBS6 en zelfs volhielden dat ze het niet zouden gaan doen, waren ze woensdag toch aanwezig bij de opnames. “Ik vind dit niet leuk, maar je moet als je bij Talpa werkt niet alleen de lusten accepteren, ook de lasten”, stelt Derksen na afloop in gesprek met Shownieuws. Van der Gijp beweert zelf niet zo’n probleem te hebben met de opnames, maar hij zou het liever niet overdag doen. “Anderhalf uur in de file naar huis en dan weer hier naartoe, dat vind ik gedoe.”

Hoewel de set heel leuk in kerstsferen is aangekleed, heeft Derksen hier nog wel een opmerking over. “Het is een beetje een persoonlijke mening van mij, maar ik zie geen kaarsen”, stelt de oud-voetballer terwijl hij begint te lachen. Daarmee verwijst Derksen naar een rel uit 2022, toen hij live op tv vertelde op jonge leeftijd een vrouw te hebben gepenetreerd met een kaars. “Dat is wel heel cruciaal voor Johan, het liefst zo’n grote”, haakt Genee daar lachend op in, terwijl hij zijn armen ver uit elkaar houdt. Ook Van der Gijp begint hierom te lachen. “Kijk nou uit”, geeft hij zijn collega mee.

Derksen wil weer weglopen

Hoewel Derksen en Van der Gijp niet gelukkig zijn met het opnemen van de kerstpromo, laat Genee weten dat het voor hem juist ‘het hoogtepunt van het jaar’ is. “Hij heeft ook een speciaal jasje hiervoor gekocht”, lacht Derksen, waarna de presentator van Vandaag Inside het een ‘Martin Morero-jasje’ noemt, verwijzend naar een muzikaal personage uit Gooische Vrouwen. Genee begint vervolgens met het inzetten van zijn nummer Zomaar een Avond in de Kroeg. “Ik ga weg, ik ga weg”, stelt Derksen direct, terwijl hij langs de camera probeert te lopen. De Snor zou helemaal klaar zijn met hoe vaak zijn collega het nummer opbrengt.

VIDEO: VI-mannen nemen met tegenzin SBS6 kerstpromo op

