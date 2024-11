Johan Derksen verrast journaliste (24): 'Ik maak het niet meer mee, maar jij wordt een ster'

Johan Derksen voorspelt sportjournaliste Noa Vahle een grote toekomst toe. De analist is in gesprek met het programma College Tour, waar Vahle recent te gast was, ingegaan op de kwaliteiten van de journaliste. Ook haar valkuilen komen ter sprake.

"Noa is echt een natuurtalent. Ik ben laaiend enthousiast over haar", zegt Derksen in een interview, dat speciaal voor de komst van Vahle naar College Tour is opgenomen: "Het is heel snel gegaan, want toen werd ze steeds ingezet. Alleen is ze toen een beetje op hol geslagen. Ze heeft in mijn optiek een fout gemaakt door een groot interview te geven in het blad van haar moeder. Ze is in Ik Hou van Holland gaan zitten, daar hoort ze helemaal niet tussen te staan", vindt Derksen, die vervolgens begint over een goede keuze die Vahle in het afgelopen jaar heeft gemaakt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Iker Casillas stelt Noa Vahle teleur en negeert haar vraag volledig

"Het is heel goed dat ze nu bij Ziggo zit", doelt Derksen op de overstap die Vahle heeft gemaakt naar de sportzender: "Wij zouden haar hier (Talpa) heel goed kunnen gebruiken hoor, maar tactisch gezien is het beter dat ze daar heel het vak helemaal goed onder de controle krijgt. Maar Noa, we hebben hier allemaal het beste met je voor. Ga gewoon je eigen gang. Ik zal het misschien niet meer meemaken, maar je wordt net als ik een Talpa-ster", sluit Derksen lachend af.

In gesprek met presentator Twan Huys van College Tour reageert Vahle vervolgens op de woorden van Derksen: "Wat lief! Dat vind ik echt top. Hij zegt het ook omdat hij het echt meent. Ik begrijp wel dat hij zegt dat ik niet bij Ik Hou van Holland moet gaan staan. Ik weet dat hij dit vanuit een goed hart zegt", besluit Vahle.

Vind jij Noa Vahle een goede sportjournaliste? Laden... 84.1% Ja, absoluut 15.9% Nee, ik ben er geen fan van 2019 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp bevestigt: publiekslieveling Vandaag Inside is gecanceld door Johan Derksen

Op voorspraak van Johan Derksen komt een bekende tafelgast niet meer bij Vandaag Inside.