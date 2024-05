Ziggo strikt Hendriks en Vahle maar rept met geen woord over één verwachte aanwinst

Ziggo Sport heeft Hélène Hendriks als Noa Vahle weten te strikken als respectievelijk presentator en verslaggever voor de Europese wedstrijden. De betaalzender heeft vanaf komend seizoen de exclusieve rechten op het uitzenden van zowel de wedstrijden in de Champions League als die in de Europa League én de Conference League in handen en vult het team van analisten daardoor aan met een aantal bekende namen. Die van Wesley Sneijder ontbreekt daarbij echter.

Hendriks (43) is al jaren een bekend gezicht en komt over van Talpa, waar ze op Veronica steevast de presentatie van de wedstrijden in de Europa en Conference League op zich neemt. Daarnaast presenteert ze meerdere talkshows op SBS, waar ze momenteel te zien is met De Oranjezondag. Al eerder werd duidelijk dat de presentatrice door haar overstap niet meer bij Talpa-sportuitzendingen te zien zal zijn, maar wel 'gewoon' doorgaat met haar talkshows.

Vahle (24) komt eveneens over van Talpa, waarvoor ze als verslaggever onder andere voor Vandaag Inside op pad ging. Daarnaast was ze bij Viaplay te zien rond wedstrijden in de Premier League. Voor Ziggo Sport zal de winnaar van de Televizierring voor Grootste TV-talent van 2023 de Nederlandse clubs die in de verschillende Europese toernooien actief zijn achterna gaan reizen, maakt de zender bekend.

Analisten

Rond de Europese duels zullen een aantal vaste Ziggo-analisten opnieuw hun opwachting gaan maken, te weten Ruud Gullit, Marco van Basten, Rafael van der Vaart, Youri Mulder, Danny Blind, Khalid Boulahrouz en Ronald de Boer. Daarnaast heeft de zender zich versterkt met Theo Janssen, Royston Drenthe en Giovanni van Bronckhorst én keert Jan van Halst terug als analist. "Met alle versterkingen in het team hebben we de top van de Nederlandse analisten in huis. Allemaal veelvuldig international of ervaring bij (internationale) topclubs. We zullen ook meerdere analisten inzetten bij iedere wedstrijd. Daardoor verwachten we dynamische discussies aan tafel", zegt Ziggo Sport-directeur Marcel Beerthuizen in het persbericht waarin de transfers worden bevestigd.

Sneijder

Eerder op de dinsdag wist het Algemeen Dagblad te melden dat behalve bovengenoemd viertal ook Wesley Sneijder zich als analist aan Ziggo zou gaan verbinden. Over de recordinternational van het Nederlands elftal, die vaste tafelgast is in de talkshow Veronica Offside van Wilfred Genee, wordt in de officiële communicatie van de zender echter met geen woord gerept.

