Maaskant raadt Feyenoord trainersduo aan: ‘Dat zou ik een spannende keuze vinden’

Robert Maaskant denkt dat Feyenoord er goed aan doet om een trainersduo aan te stellen als opvolgers van de naar Liverpool vertrekkende Arne Slot. Daarbij denkt de oud-trainer aan Dick en Alfred Schreuder of Robin van Persie en Giovanni van Bronckhorst.

“Je moet voor iemand gaan die de club aan kan, een sterke persoonlijkheid heeft en ook geaccepteerd kan worden door de achterban”, geeft Maaskant aan in gesprek met Sportnieuws.nl. Eén van de opties die hij wel ziet zitten, is de combinatie van de gebroeders Schreuder. “Dat zou ik een spannende keuze vinden, dat zie ik wel graag. Alfred heeft ook in de opleiding van de club gezeten.”

De andere optie is volgens Maaskant het duo Van Bronckhorst en Van Persie. “Je zou ze prima als combinatie neer kunnen zetten, dan heb je twee kanjers. Ze hebben autoriteit binnen de club met hun naam en iedereen heeft die twee allang in de armen gesloten.” Volgens de oud-trainer is het apart dat de naam van Van Bronckhorst pas vrij laat werd genoemd als mogelijkheid. “Hij is kind van de club, heeft ervaring en is bovendien vrij.” Bij de combinatie Van Bronckhorst en Van Persie moet wel rekening gehouden worden met het feit dat laatstgenoemde binnenkort zeer waarschijnlijk tekent als hoofdtrainer van SC Heerenveen.

Namen die genoemd worden waar Feyenoord absoluut niet in zee moet gaan, zijn er zeker volgens Maaskant. Zo denkt hij dat een terugkeer van Marino Pusic niet gaat gebeuren. “Ik denk dat hij het daar (bij Shakhtar Donetsk, red.) veel beter heeft dan hij het in Nederland zou hebben, dat gaat hij dus niet doen.” Ook Mark van Bommel behoort volgens de voormalig middenvelder niet tot de opties. “Daar zou ik ver weg van blijven, los van de kwaliteiten die hij heeft. Ik zou niet Van Bommel na Slot aanstellen. Zeker niet als je opties hebt als een Potter, Van Bronckhorst of Dick Schreuder.” Overigens denkt Maaskant dat Feyenoord Potter ook links moet laten liggen. “Met zo’n naam krijg je het gevoel dat wie er dan ook maar na Slot komt het minder doet. Net als toen Ten Hag bij Ajax weg ging”, besluit hij.

