Feyenoord-icoon adviseert Vos over rol bij Ajax: ‘Hij bepaalt zelf waar zijn plafond ligt’

Giovanni van Bronckhorst denkt dat Dave Vos er goed aan doet om komend seizoen assistent en veldtrainer bij het eerste van Ajax te worden, laat hij weten in gesprek met ESPN. De clubloze oefenmeester werkte bij Rangers samen met de huidige trainer van Jong Ajax en denkt dat dit een logische vervolgstap is.

Maandagavond sprak Vos al uit dat het zijn droom is om wedstrijden te coachen in de Johan Cruijff ArenA. Of die droom gaat uitkomen, zal moeten blijken. “Dat hangt ook af van de kansen die je krijgt”, geeft Van Bronckhorst aan. “Hij bewandelt een weg van ontwikkeling. Het is natuurlijk een groot verschil tussen Jong Ajax en het eerste elftal, maar het is de volgende stap. Hij heeft deze stap nodig als hij hoofdtrainer wil worden van het eerste elftal.”

In 2021 maakte Vos de overstap van Amsterdam naar Rangers. “Ik had gelijk een goed gevoel bij Dave”, blikt Van Bronckhorst terug op hun ontmoeting. “We hebben eerst veel gesproken over voetbal. Hoe hij dingen zag. Ik heb hem goed leren kennen als trainer. Ik had ook al goede verhalen gehoord uit de Ajax-opleiding. Dan ga je kijken of het wat is en of hij mee kan.”

“Hij is heel betrokken bij alles en was een goede ondersteuning voor mij”, blikt de oefenmeester tevreden terug. “Hij is een leuke jongen om mee te werken en dat is hij ook naar spelers toe. Zijn manier van trainen is erg goed. Je moet spelers beter maken. Dat zag je bij hem terug. Assistenten moeten mij ook uitdagen in tactiek en oplossingen. Het was een heel fijne samenwerking.” Van Bronckhorst verwacht dat Vos het erg ver kan schoppen als trainer. “Hij moet de lat steeds verleggen. Hij is ook iemand die dat steeds kan. Waar zijn plafond ligt, bepaalt hij uiteindelijk zelf”, besluit hij.

