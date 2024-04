Vos reageert op Ajax-geruchten: ‘Wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA coachen, dat is mijn droom’

Dave Vos is momenteel in gesprek met Ajax over zijn rol binnen de club. Voor de camera’s van ESPN heeft de oefenmeester van Jong Ajax gereageerd op de geruchten dat hij volgend seizoen onderdeel zal zijn van de technische staf van het eerste elftal.

Maandagmiddag deelde Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf het nieuws dat Ajax Vos volgend seizoen graag als veldtrainer in de technische staf wil zien. “Ik kreeg het toegestuurd, inderdaad”, geeft Vos aan in gesprek met ESPN. “Ik kan er nog niet veel over zeggen. Momenteel zijn er gesprekken gaande met de club.”

Artikel gaat verder onder video

Uit de reactie van Vos blijkt dat er waarheid zit in het gerucht van Verweij. “De gesprekken zijn goed, we kijken momenteel naar de toekomst”, vervolgt de trainer van Jong Ajax. “Hoe dat er precies uitziet is onbekend. Mijn contract loopt volgend jaar door, ook als trainer van Jong Ajax. We kijken samen waar de mogelijkheden liggen. Vanuit daar gaan we de gesprekken aan.”

“Ik ben al bijna twintig jaar trainer”, geeft Vos aan. “Ik heb een andere route belopen dan anderen die uit het profvoetbal komen. Ik ben in 2009 bij Ajax gekomen en even weggeweest naar Rangers. Daar hebben we een Europa League-finale gespeeld en de beker gewonnen. Toen heb ik eraan geproefd. Dus dat daar ambities liggen, is duidelijk.” Uiteindelijk heeft Vos op de korte termijn een duidelijk doel. “Ik heb vaker gezegd: ik wil ooit mijn wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA coachen en succesvol zijn met deze club. Dat is een droom.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Motie van wantrouwen op komst bij Ajax: 'Enorme stap, drie mannen gaan sneuvelen'

Arno Vermeulen denkt dat nog eens drie kopstukken van Ajax op korte termijn kunnen sneuvelen.