Van Hanegem geeft Feyenoord transferadvies: 'Grappig ventje, ik zou hem altijd binnenhengelen'

Willem van Hanegem adviseert 'zijn' Feyenoord om komende zomer een poging te wagen te contracteren. De 19-jarige Gambiaan wordt dit seizoen gehuurd van Newcastle United en heeft De Kromme volledig weten te overtuigen.

In de podcast Willem&Wessel van het Algemeen Dagblad wordt het duel tussen Feyenoord en NEC van afgelopen weekend besproken. De Rotterdammers wonnen in Nijmegen met 2-3 van de club die eerder dit seizoen ook in de bekerfinale werd verslagen. Host Wessel Piening brengt het gesprek op Minteh: "Die ene actie, dat hij even vanaf rechtsbuiten naar linksback overstak...", zegt de journalist.

Van Hanegem is ook enthousiast: "Ik zeg je: als ik Feyenoord was, zou ik hem altijd binnen hengelen." Piening ziet het somber in: "Dat wordt waarschijnlijk moeilijk. Hoewel, als je een goed bedrag biedt... Maar: hij gaat waarschijnlijk eerst een kans krijgen bij Newcastle." Van Hanegem zag die club woensdag met 3-2 verliezen bij het Manchester United van Erik ten Hag en denkt dat Minteh zeker om een basisplaats zou kunnen strijden bij The Magpies: "Ik denk dat hij met zijn vingers in zijn neus mee kan, daar."

Toch zou Van Hanegem het liefst zien dat Minteh ook na de zomer in De Kuip te bewonderen is: "Ja, ik heb altijd in hem geloofd. Hij is nog maar negentien en nog niet eens zo lang bezig met voetballen. Of hij een wereldtopper kan worden? Dat is wel te hopen voor hem. Het is gewoon een heel grappig ventje."

