FC Barcelona zoekt contact met Giovanni van Bronckhorst over Feyenoord-speler

FC Barcelona heeft onlangs contact gehad met Giovanni van Bronckhorst over de kwaliteiten van Feyenoorder , zo meldt SPORT zaterdagochtend. De Catalanen wilden informatie inwinnen over de middenvelder en hebben positieve feedback ontvangen van de oud-verdediger van de club.

Barça is nog altijd op zoek naar een speler die Sergio Busquets, die inmiddels al vertrokken is naar Inter Miami, op lange termijn kan vervangen. Wieffer is daarvoor in beeld gekomen. SPORT omschrijft hem als de partner van Frenkie de Jong op het middenveld bij het Nederlands elftal. Deco, sportief directeur van Barcelona, lijkt werk te maken van de Feyenoorder.

De Portugees heeft onlangs contact gezocht met Van Bronckhorst, die een verleden kent bij zowel Feyenoord als Barcelona. De Catalanen wilden het hebben over Wieffer en ontvingen ‘positieve reviews’. De Nederlander zou zo’n 25 miljoen euro moeten kosten, en dat is ‘veel meer dan andere opties op de markt’.

Atlético Madrid ook geïnteresseerd in Wieffer

Niet alleen Barcelona houdt de verrichtingen van Wieffer in de gaten, want ook Atlético Madrid bekijkt de middenvelder al langere tijd. In de winterstop zocht de kwartfinalist van de Champions League zelfs contact op met de entourage van de 24-jarige controleur. Trainer Diego Simeone ‘wil er alles aan doen’ om Wieffer naar zijn ploeg te halen.