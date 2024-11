Iker Casillas stelt Noa Vahle teleur en negeert haar vraag volledig

Een opvallend moment voor de wedstrijd tussen de Ajax Legends en Real Madrid Legends van zondagmiddag ter ere van het 125-jarig jubileum van de Amsterdammers. Noa Vahle probeerde Iker Casillas vooraf een vraag te stellen, maar kreeg een compleet onverwachts antwoord te horen.

Casillas zit zondag in de selectie van de Real Madrid Legends, die het op gaan nemen tegen de legendes van Ajax. Vooraf kreeg Vahle via Ziggo Sport de kans om enkele vragen te stellen aan de doelman die Nederland in 2010 eigenhandig van de wereldtitel afhield. Daarin reageerde de Spanjaard opvallend, of eigenlijk niet, op een vraag van de dochter van Linda de Mol.

"Hoe fit ben je nog?", vroeg Vahle aan Casillas. Het is onduidelijk wat de goalie verstaan heeft, maar hij reageert: "Een feest voor alle mensen en de fans, ook dat Real Madrid hiervoor is uitgenodigd. Ik ben er erg blij mee en feliciteer Ajax met het 125-jarig jubileum."

Weer 𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧 op het veld! 👑

Iker Casillas staat na een lange tijd weer op het veld met oud-teamgenoten Van der Vaart en Sneijder: ‘Het is geweldig’ 💬#ZiggoSport #AJXRMA #Ajax — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 17, 2024

