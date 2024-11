Ajax Legends – Real Madrid Legends op tv: waar en hoe laat kun je de wedstrijd kijken?

De Ajax Legends spelen zondagmiddag een wedstrijd tegen de Real Madrid Legends. Het duel tussen de voormalig profvoetballers is live te zien op tv, maar hoe laat en op welke zender?

Hoe laat is Ajax Legends – Real Madrid Legends?

De wedstrijd tussen Ajax Legends en Real Madrid Legends begint zondagmiddag om 15.30 uur. De wedstrijd wordt gespeeld in een volledig uitverkochte Johan Cruijff ArenA en wordt gespeeld ter viering van de start van het 125-jarig jubileum van Ajax.

Waar wordt Ajax Legends – Real Madrid Legends uitgezonden?

Het duel tussen de legendes van Ajax en Real Madrid is live te zien op het hoofdkanaal van Ziggo Sport. Daar begint de uitzending met een voorbeschouwing om 14.50 uur. Fans buiten Nederland of Spanje kunnen de wedstrijd live kijken op de website van Ajax, in de Ajax-app en op YouTube, waar de ontmoeting van Engels commentaar wordt voorzien. Het duel is ook op de radio te volgen via Ajax Radio via JUKE, de Ajax-app en op de clubwebsite.

Wie spelen er mee bij Ajax Legends?

De selectie van Ajax Legends, gecoacht door Louis van Gaal met Sjaak Swart en Danny Blind als assistenten, bestaat uit de volgende namen:

Edwin van der Sar, Maarten Stekelenburg, Sonny Silooy, Ricardo van Rhijn, Cristian Chivu, Frank de Boer, Urby Emanuelson, Aron Winter, Ronald de Boer, Rafael van der Vaart, Jari Litmanen, Michel Kreek, Clarence Seedorf, Dani, Gerald Vanenburg, Wesley Sneijder, Patrick Kluivert, Wamberto, Ryan Babel, Siem de Jong, Kiki Musampa, Shota Arveladze, Simon Tahamata, Dick Schoenaker, Demy de Zeeuw, Eyong Enoh.

Wie spelen er mee bij Real Madrid Legends?

De selectie van Real Madrid Legends, onder leiding van José Camacho, bestaat uit de volgende oud-spelers:

Iker Casillas, Francisco Buyo, Steve McManaman, Christian Karembeu, Alfonso Pérez, Fernando Morientes, José Amavisca, Pedro Munitis, Iván Campo, Francisco Pavón, Rubén de la Red, Luis Milla, Raúl Bravo, Antonio Núñez, Júlio Baptista, Esteban Granero, Javier Balboa.

