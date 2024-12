Veelbesproken tafelgast volgende week terug in Vandaag Inside: ‘Boeit me niet wat Johan zegt’

Olcay Gulsen is niet bang dat ze niet meer welkom is bij Vandaag Inside. De modeontwerper en ondernemer zorgde vorige maand voor opschudding door Wierd Duk in het programma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp weg te zetten als een ‘gepassioneerde racist’. Derksen maakte een paar dagen later een stevig verwijt naar Gulsen en zei dat het hem een ‘worst kon wezen’ als ze niet meer langskomt, maar volgens Gulsen zelf is ze na de hectiek alweer een paar keer uitgenodigd om aan te schuiven.

Gulsen maakte tot voor kort regelmatig haar opwachting in Vandaag Inside, maar sinds haar opmerking over Duk, journalist van De Telegraaf, was ze niet meer te zien in het programma op SBS6. Gulsen noemde Duk een ‘gepassioneerde racist’ na diens opmerkingen over Marokkanen. Die schoten bij Derksen in het verkeerde keelgat. “Olcay heeft tegen Shownieuws gezegd: als ze excuses moet aanbieden, komt ze niet meer. Niemand hier die de woorden ‘excuses aanbieden’ in de mond heeft genomen. Ik heb alleen gezegd: dan komt ze niet, het zal me een worst wezen”, zei Derksen een paar dagen later, alvorens Gulsen weg te zetten als een ‘babbelzieke golddigger’.

Bijna een maand later gaat Gulsen in de radioshow MISCHA in op de hectiek die ontstond na haar opmerking over Duk. “Het was wel iets anders, want Derksen zei over Wierd dat hij een gepassioneerde journalist was en daar haakte ik op aan. Het is dus niet zo dat ik hem een gepassioneerde racist noemde. Ik bedoel: ik vond zijn uitlatingen absoluut racistisch en ik vind het ook prima dat Derksen dat niet vindt. Dat vind ik juist prettig, dat we allebei van mening kunnen verschillen”, zo wordt Gulsen geciteerd door Mediacourant.

LEES OOK: Derksen komt met groot nieuws: nieuwe vaste gast Vandaag Inside bekend

Gulsen heeft geen spijt van haar opmerking. “Daar denk ik echt geen seconde meer over na. Nee, ik vond de opmerkingen die hij maakte oprecht racistisch. Ik vond dat hij een hele bevolkingsgroep over één kam aan het scheren was en daar geen enkele nuance in aanbracht. Ik vind dat ik daarop moest reageren. Net zo goed als dat hij die uitspraak mag doen. Ik probeer hem niet de mond te snoeren, maar ik wil ook zeker niet de mond gesnoerd worden.”

Het boeit Gulsen niet dat Derksen haar vervolgens een ‘babbelzieke golddiger’ noemde en ze is al helemaal niet bang dat Vandaag Inside haar niet meer als gast in de show wil. “Nee joh, helemaal niet, al zouden ze me helemaal nooit meer uitnodigen, dat maakt me echt niet uit. Ik ben echt geen rondjes aan het rijden hier om het Media Park hoor. Volgens mij hebben ze me daarna nog twee of drie keer uitgenodigd in één maand, maar ik kon toevallig niet. Ik zit er volgens mij volgende week weer”, aldus Gulsen.

