Johan Derksen beslist op eigen houtje dat gast niet meer welkom is bij Vandaag Inside

Johan Derksen heeft besloten dat Heleen van Royen niet meer bij Vandaag Inside mag aansluiten. De Snor vindt Van Royen niet bij het programma passen, ondanks haar fijne uitstraling.

Van Royen is romanschrijfster en schreef in het verleden columns voor Het Parool en het Algemeen Dagblad. Ook verscheen en verschijnt ze regelmatig op televisie, waaronder dus bij Vandaag Inside. Dat gaat echter niet meer gebeuren.

Dinsdagavond wordt er tijdens de uitzending van VI hardop nagedacht over een nieuwe gast van de populaire talkshow en/of vervanger van René van der Gijp, die binnenkort de woensdagen gaat overslaan. "Wat is er gebeurd met Heleen van Royen eigenlijk?", vraagt Merel Ek zich af. Als het aan Wilfred Genee ligt, schuift ze binnenkort weer aan. "Die vind ik ook nog steeds prima."

Derksen waardeert de schrijfster wat minder. "Ik vond het niveau Koffietijd." Als Genee stelt dat dat ook wel eens leuk is, reageert Derksen: "Nou ja, ze ziet er goed uit, ze heeft een goede uitstraling, maar ik vond het niet tussen ons passen."

Heleen van Royen (links), met Lale Gül.

Van der Gijp heeft wel een reden in zijn hoofd waarom Van Royen mogelijk niet helemaal uit de verf kwam. "Het is vrij bijzonder, dat als je hier de tweede keer aanschuift, dat iemand dan tegen je zegt: 'Je zit uit je nek te lullen'. Dat ze dan schrikken en denken: hee, dat ben ik niet gewend."

Derksen legt vervolgens verder uit waarom Van Royen niks is voor Vandaag Inside. "Ik vond dat ze er niet zoveel van begreep. Ze was op een gegeven moment haar tennistoernooi in het dorp aan het promoten. En dan denk ik van: ja jongens, kom op. Ik heb niks tegen haar, maar ik vond haar niet zo'n denderende gast."

