Genee weet niet wat hij hoort: Estelle Cruijff vertelt bizar verhaal over verjaardagsfeest Van der Gijp

Estelle Cruijff was donderdagavond voor het eerst te gast bij Vandaag Inside en dat betekende een hereniging met René van der Gijp, die ze al vele jaren kent. Cruijff vertelde een bizar verhaal over een bezoek aan het verjaardagsfeest van Van der Gijp.

Cruijff, 46 jaar, was tussen 2000 en 2013 getrouwd met Ruud Gullit, een oud-ploeggenoot van Van der Gijp bij PSV. Door de vriendschap van Van der Gijp met Gullit leerde hij ook Estelle kennen. “Ik zag haar voor het eerst toen Ruud trainer was van Newcastle United (in het seizoen 1998/99, red.). Daarna was ik bij de bruiloft en later ben ik haar nog weleens tegengekomen”, vertelde de voormalig buitenspeler.

Cruijff vulde aan: “Volgens mij ben ik ook een keertje bij jou thuis geweest op je verjaardag. Toen had je nog het plastic om je bank.” Presentator Wilfred Genee wist niet wat hij hoorde. “Het plastic op de bank?! Echt waar?” Van der Gijp legde uit: “Ja, want als er mensen op bezoek komen, dan gaan ze op de bank zitten. Dat soort dingen moet je niet hebben. Toen heb ik gewoon plastic op de bank gelegd. Ja, serieus, echt waar.” Genee herhaalde: “Echt waar?”

Van der Gijp heeft vaker verteld over zijn obsessieve schoonmaakobsessie en sprak zelf van dwangneuroses. Wel zei hij in de uitzending van donderdag dat zijn gedrag minder obsessief is geworden nadat hij twee honden nam. “Want als je dan alles schoon wilt houden, word je gek.”

