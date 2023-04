René van der Gijp heeft bij Vandaag Inside een boekje opengedaan over zijn dwangneuroses. De voormalig voetballer kan zich inleven David Beckham, die deze week in een interview vertelde dat hij zijn huis opruimt als zijn gezin op bed ligt. Beckham knipt zelfs zijn kaarsen zodat ze een gelijke lengte hebben als hij naar bed gaat. Van der Gijp vertelt: "Ik stofzuig iedere dag mijn auto, ook als ik er niet in gereden heb."