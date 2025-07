Vlap keihard door het slijk gehaald: 'Dan staat hij aan de foute kant van de geschiedenis'

Als de transfer naar het Russische Spartak Moskou maakt, dan staat hij aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Dat schrijft Valentijn Driessen in zijn column voor De Telegraaf. De journalist heeft geen goed woord over voor de aanstaande transfer van de Friese middenvelder naar Rusland en is niet te spreken over zijn waarden.

Vorige week werd bekend dat Spartak Moskou bij FC Twente een bod had neergelegd om Vlap over te nemen. De Tukkers besloten niet akkoord te gaan met het openingsbod en deden een tegenbod. Daarop besloot de Russische club de gesprekken over het weekend heen te tillen, maar sindsdien hoorde FC Twente niets meer van Spartak. Het is dan ook nog maar zeer de vraag of de controversiële transfer doorgang vindt.

Driessen neemt desondanks vast een voorschot op de transfer en heeft geen goed woord voor over voor Vlap. "Vertrap je al je morele bezwaren, overschrijd je al je morele grenzen die je van huis uit hebt meegekregen om voor een miljoenensalaris als propagandamiddel te worden ingezet door een oorlogsmisdadiger?", heeft de chef voetbal van De Telegraaf zijn bedenkingen.

"Zelfs als zo’n voetbaltransfer van FC Twente naar Spartak Moskou niet verboden is, omdat deze Russische club niet op de sanctielijst staat. Wat niet betekent dat Spartak schone handen heeft in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Hoofdsponsor Lukoil is brandstofleverancier van het Russische leger", gaat Driessen kritisch verder. "Het valt voor te stellen dat Vlap zich als 28-jarige ordinair liet verblinden door geld. Dat hij dacht aan een financieel zorgeloze toekomst voor het nageslacht. Maar welbeschouwd gaat het over lijkengeld als je weet dat de Russische invasie inmiddels meer dan 400.000 slachtoffers heeft gekost."

De journalist vraagt zich dan ook af of 'ideale schoonzoon' Vlap nog wel met zijn zoontje Joah Quinn voor de spiegel kan zijn als hij voor de transfer voor Rusland kiest. "Voor ieder weldenkend en fatsoenlijk mens zijn de antwoorden simpel, maar Vlap moet ze geven. Als Spartak Moskou na enige radiostilte tenminste doorbijt en de gevraagde transfersom aan FC Twente betaalt. Kiest Vlap voor het geld van oorlogsagressor Rusland dan zal het hem de rest van zijn leven blijven achtervolgen dat hij aan de foute kant van de geschiedenis staat", is Driessen genadeloos.

Ook FC Twente moet het ontgelden bij Driesen

Naast Vlap valt ook FC Twente wat te verwijten, zo stelt Driessen. "Technisch directeur Jan Streuer zegt niet blij te zijn om zaken te doen met Rusland, maar volgens de regels te handelen. Hij meent een transferwens van een speler niet altijd naast zich neer te kunnen leggen. Vrij vertaald: bij FC Twente verkneukelen ze zich om de foute Russische miljoenen te incasseren. Want als ze in Enschede enig moreel besef zouden hebben, dan had FC Twente alvast een voorschot kunnen nemen om een aanzienlijk deel van het sowieso omstreden transferbedrag te schenken aan oorlogsslachtoffers aan de kant van Oekraïne", besluit hij.

