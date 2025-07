Ron Jans deed collega ‘veel pijn’ bij Twente: ‘Ben er nooit op teruggekomen, maar wil het nu vertellen’

Andries Ulderink kijkt met weinig plezier terug op zijn abrupte vertrek bij FC Twente, zo vertelt hij tegenover Tubantia. De oefenmeester, die sinds kort assistent-trainer is van Erik ten Hag bij Bayer Leverkusen, vertrok in 2022 plots bij de Tukkers. Een 'pijnlijk' gesprek met Ron Jans was daarvoor de aanleiding.

Volgens velen vertrok Ulderink in de zomer van 2022 ‘als een dief in de nacht’ uit Enschede, om aan de slag te gaan als assistent bij Antwerp FC. “Ik ben daar best slecht uitgekomen”, blikt de 55-jarige Zwollenaar drie jaar later. “Ik ben er zelf nooit meer op teruggekomen, maar wil het nu wel een keer vertellen."

Artikel gaat verder onder video

Een gesprek met toenmalig hoofdtrainer Ron Jans zou de doorslag hebben gegeven voor een vertrek uit de Grolsch Veste. “Voor het seizoen 2021-2022 spraken we af dat ik me wat meer met de dagelijkse gang van zaken zou bemoeien. Ron zou als een soort Engelse manager werken. Hij was het daarmee eens, maar na vijf weken in de voorbereiding draaide hij alles terug”, begint Ulderink.

‘Ron Jans heeft me veel pijn gedaan’

De voormalig trainer van onder meer De Graafschap en Go Ahead Eagles vroeg vervolgens om tekst en uitleg van Jans. “Toen ik hem naar het waarom vroeg, zei hij: ‘Ik ben de hoofdtrainer en kan dat doen’. Het gesprek duurde nog geen vijftien seconden en heeft me veel pijn gedaan. Ik heb daarna gezegd dat het verstandiger zou zijn dat ik afscheid zou nemen.”

Ulderink maakte het seizoen af, maar trok daarna de deur dicht bij Twente. Die keuze zorgde voor vraagtekens in Enschede. “Ik had nog helemaal geen andere club achter de hand, al ging ik heel snel daarna bij Antwerp FC als assistent van Mark van Bommel aan de slag. Dat had meer te maken met het feit dat ik goed bevriend ben met Marc Overmars, die technisch directeur is in Antwerp. Overal werd echter al gezegd dat ik al wat anders zou hebben”, sluit hij af.

➡️ Meer FC Twente nieuws

👉 Werk aan de winkel voor FC Twente: 'Daar willen we ons verbeteren' 🔗

👉 Erik ten Hag haalt kiezelhard uit naar de KNVB: 'Het moet per direct stoppen' 🔗

👉 Derksen maakt Twente-icoon met de grond gelijk: ‘Niet te geloven, een slapzak!’ 🔗

👉 'Als hij naar FC Twente verkast, schiet hij er zo dertig in'🔗

👉 Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26 🔗