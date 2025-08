Pröpper ondanks oefennederlaag FC Twente stralend voor ESPN-camera

stond ondanks de 0-1 oefennederlaag van FC Twente tegen Udinese met een glimlach van oor tot oor voor de camera van ESPN. De 31-jarige verdediger is namelijk dolblij met zijn terugkeer bij de Tukkers.

Pröpper maakte vorig seizoen enkele dagen voor het Champions League-treffen van FC Twente met Red Bull Salzburg in de derde voorronde de overstap naar het Schotse Rangers FC. De ervaren centrale verdediger speelde bijna alles en kwam in totaal tot 43 optredens. Toch kreeg hij begin deze voorbereiding te horen dat zijn rol bij de Schotse topclub is uitgespeeld. FC Twente, dat via voormalig technisch directeur Arnold Bruggink nog altijd contact had met Pröpper, wist hier wel raad mee en haalde de routinier terug naar Enschede.

Artikel gaat verder onder video

In de oefenwedstrijd tegen Udinese maakte Pröpper zijn rentree in de Grolsch Veste en daar heeft hij van genoten. Hoe het voor de verdediger voelde om weer terug te zijn? "Toch wel oud en vertrouwd, moet ik zeggen", vertelt hij tegenover Leo Oldenburger van ESPN. Het voelde goed, überhaupt om hier terug te zijn. Er is wel wat veranderd, maar niet heel veel. Het is natuurlijk ook maar een jaartje geweest. Het voelt superleuk."

FC Twente mag de oefenwedstrijd tegen de Italiaanse tegenstander dan wel verloren hebben, toch verscheen Pröpper met een stralende glimlach van oor tot oor voor de camera. Hij benadrukt dan ook blij te zijn met zijn terugkeer bij FC Twente. "Ik heb hier drie jaar met zóveel plezier gespeeld en leuke tijden meegemaakt qua wedstrijden in de Grolsch Veste. Het is een ontzettende eer om hier te spelen", gaat hij verder.

Tegen zowel FC Porto als RKC Waalwijk speelde Pröpper 45 minuten mee en tegen Udinese werd dit aantal vergroot naar zestig. Volgende week begint voor FC Twente de competitie tegen PEC Zwolle en dan hoopt de verdediger weer de negentig minuten vol te kunnen maken. "Ik had eigenlijk verwacht al wel iets langer te spelen, al was daar niets over gezegd. Ik heb niet heel veel gemist, alleen heb ik bij Rangers twee weken lang iets minder ging spelen, ook in oefenwedstrijden. Ik voel me fit genoeg", besluit hij.