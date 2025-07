Kwakman zorgt voor verontwaardiging met opmerkelijke uitspraak over Vlap

Kees Kwakman heeft maandagavond aan de tafel van Voetbalpraat voor verontwaardigde reacties gezorgd met een uitspraak over de mogelijke transfer van naar Spartak Moskou. De analist gaf heel stellig aan dat hij zelf zeker open zou staan voor een transfer naar de Russische hoofdstad als hij nu die keuze zou krijgen.

Er is veel te doen rondom de toekomst van Vlap. Begin juli werd duidelijk dat de middenvelder van FC Twente de overstap kan maken naar Spartak Moskou en dat hij hier zelf zeker open voor staat. Daar kreeg de voetballer de nodige kritiek op, onder meer van Valentijn Driessen en Job Knoester. Toch staat de controversiële transfer nu op losse schroeven, aangezien het al een tijd stil is vanuit Moskou.

Artikel gaat verder onder video

Bij Voetbalpraat wordt de mogelijke stap van Vlap maandagavond ook besproken. RTV Oost-verslaggever Tijmen van Wissing heeft geen begrip voor de houding van Vlap en stelt dat hij zelf enorm ongelukkig zou worden van een transfer naar Moskou. “Maar het is zijn keuze”, benadrukt de journalist. Milan van Dongen geeft aan dat er een goede kans is dat er zich nog een andere buitenlandse club zich gaat melden voor Vlap in het vervolg van de transferperiode, waar hij dan ook een prima salaris kan verdienen.

Van Wissing vraagt vervolgens aan Kwakman of hij ooit zo’n keuze heeft moeten maken, waarna de oud-verdediger dit ontkent. “Maar ik zou er wel over na hebben gedacht, als ik eerlijk ben”, voegt Kwakman toe. “Ook nu?”, vraagt Van Dongen verontwaardigd. Dat beaamt Kwakman op een luchtige toon. “Het is een financiële kwestie, waar je als voetballer ook gewoon rekening mee houdt. Het is heel makkelijk dit vanaf de zijkant te roepen, maar ik denk dat als je eenmaal voor die keuze staat, het niet zo makkelijk is.”

➡️ Meer FC Twente nieuws

👉 Ron Jans deed collega ‘veel pijn’ bij FC Twente 🔗

👉 Werk aan de winkel voor FC Twente: 'Daar willen we ons verbeteren' 🔗

👉 Erik ten Hag haalt kiezelhard uit naar de KNVB: 'Het moet per direct stoppen' 🔗