FC Twente moet vrezen voor vertrek sterkhouder na Russisch miljoenenbod

Het kan zomaar eens zo zijn dat FC Twente deze zomer nog afscheid neemt van . Jeroen Kapteijns van De Telegraaf meldt woensdagavond dat er een miljoenenbod van het Russische Spartak Moskou is binnengekomen voor de Friese middenvelder van de Enschedese club.

Vlap werd in het seizoen 2021-2022 door FC Twente gehuurd van het Belgische Anderlecht, waarna hij het seizoen erop definitief de overstap maakte voor zo'n twee miljoen euro. In Enschede beschikt de 1,90 meter lange middenvelder over een aflopend contract, waardoor FC Twente niet onwelwillend tegenover een zomers vertrek van Vlap staat.

Artikel gaat verder onder video

De Telegraaf schrijft dan ook dat FC Twente voor aanvang van de transferzomer is voorgehouden dat een vertrek bespreekbaar was. Dan moet er wel een vergelijkbaar bedrag op tafel komen als waarvoor de middenvelder in de zomer van 2022 definitief de overstap maakte naar De Grolsch Veste.

Dat bod lijkt er nu te zijn, want Spartak Moskou biedt een vaste som van 3,5 miljoen euro met daarop nog mogelijke bonussen ter waarde van één miljoen euro. Rond is de transfer echter nog allerminst. Zelf staat Vlap wel open voor een verhuizing naar Moskou, waar hij zich financieel flink kan verbeteren. Kapteijns verwacht dat FC Twente op korte termijn alsnog in zal stemmen met de transfer. Daardoor maakt FC Twente na de lucratieve transfers van Sem Steijn en Michal Sadilek opnieuw een transferklapper.

Vlap kwam in totaal 162 wedstrijden in actie voor FC Twente en was daarin goed voor twintig treffers en 22 assists.

➡️ Meer FC Twente nieuws

👉 Werk aan de winkel voor FC Twente: 'Daar willen we ons verbeteren' 🔗

👉 Erik ten Hag haalt kiezelhard uit naar de KNVB: 'Het moet per direct stoppen' 🔗

👉 Derksen maakt Twente-icoon met de grond gelijk: ‘Niet te geloven, een slapzak!’ 🔗

👉 'Als hij naar FC Twente verkast, schiet hij er zo dertig in'🔗

👉 Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26 🔗