Vlap ziet controversiële transfer mogelijk in rook opgaan: 'Daar is geen reactie op gekomen'

Het is nog maar de vraag of de overstap gaat maken naar Spartak Moskou. De Friese middenvelder van FC Twente wordt al ruim een week in verband gebracht met de Russische club, maar het is al even stil vanuit Rusland. De kans is dan ook groot dat de deal gaat klappen, zo erkent technisch directeur Jan Streuer.

Jeroen Kapteijns van De Telegraaf meldde vorige week woensdag dat er een miljoenenbod van Spartak Moskou is binnengekomen bij FC Twente voor Vlap. Een eerste bod is van de tafel geveegd door de Tukkers, waarna er een tegenbod is gedaan. Het was de verwachting dat beide partijen er wel uit zouden komen, maar de boel heeft nu al enige vertraging opgelopen. Vlap zelf zou dolgraag de overstap naar Rusland willen maken.

Artikel gaat verder onder video

Aanvankelijk zou Vlap afgelopen vrijdag niet in actie komen in de oefenwedstrijd van FC Twente tegen FK Qarabag, maar toen Spartak Moskou besloot om de deal over het weekend te tillen, wilde de middenvelder toch in actie komen. Ook woensdagavond tegen Kaizer Chiefs (2-1 winst) kwam de 1,90 meter lange Fries in actie.

"Hij stelt zich heel positief op. Want het kan zomaar zijn dat het niet doorgaat", aldus Streuer in gesprek met De Twentsche Courant Tubantia. De technisch directeur vraagt zich ook af waarom Spartak Moskou niet doorpakt. "Ik dacht vrijdag: het gaat gebeuren, maar nu krijg ik toch mijn twijfels. Ze zouden er maandag op terugkomen, maar dan vragen ze weer uitstel aan, omdat ze meer tijd willen. Ik weet niet wat daar achter zit. We hebben ook nog niet echt onderhandeld. Zij hebben een bod gedaan, en wij een tegenbod. En daar is nog geen reactie op gekomen.”

Streuer blijft rustig

Streuer laat zich de kop in ieder niet gek maken. "Er zijn zoveel transfers die niet doorgaan”, reageert de ervaren technisch directeur koeltjes. "We hebben geen deadline gesteld, maar dit moet geen weken gaan duren. Van ons hoeft de speler niet weg. Wij willen Michel graag houden, maar de speler wil graag weg, begrijp ik.”

Mocht Vlap betrekken, dan zou Streuer dat wel betreuren. "Als hij gaat, verliezen we een goede speler en dan moet daar een goede vervanger voor komen. Maar wij gaan verder geen initiatief nemen en wachten wel af", besluit hij.

