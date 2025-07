Groot nieuws over omstreden transfer van Michel Vlap

vertrekt, zo goed als zeker, niet naar Spartak Moskou. Diverse media melden dat FC Twente de stekker uit de onderhandelingen heeft getrokken, waardoor de omstreden transfer niet doorgaat.

De middenvelder stapt zaterdag in het vliegtuig naar Porto, waar Twente op trainingskamp gaat. Spartak Moskou heeft de deadline, die op vrijdag stond, laten verlopen. “Daarmee kan, zo goed als zeker, een streep worden getrokken door de transfer van Michel Vlap naar de Russische hoofdstad”, schrijft het Algemeen Dagblad.

Vlap is dus ‘gewoon’ van de partij op het Portugese trainingskamp van Twente. De Tukkers, die zaterdag ook al zakendeden met Robin Pröpper, oefenen zondag tegen het FC Porto van oud-Ajax-trainer Francesco Farioli.

Er was heel veel te doen rondom de mogelijke transfer van Vlap naar Rusland. Begin juli werd duidelijk dat de middenvelder van FC Twente de overstap kan maken naar Spartak Moskou en dat hij hier zelf zeker open voor staat. Onder meer Valentijn Driessen reageerde hier zeer kritisch op. De verslaggever van De Telegraaf stelde in zijn column onder meer dat Vlap bij een transfer naar Rusland een ‘propagandamiddel voor het regime’ is en ‘aan de verkeerde kant van de geschiedenis’ zou staan.