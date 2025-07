Woerts geeft Driessen ineens enorme veeg uit de pan

Chris Woerts heeft dinsdagavond hard uitgehaald naar Valentijn Driessen. De sportmarketeer is het er niet mee eens dat ‘aan de verkeerde kant van de geschiedenis’ zou staan als hij een transfer naar Spartak Moskou maakt.

Er is veel te doen rondom de toekomst van Vlap. Begin juli werd duidelijk dat de middenvelder van FC Twente de overstap kan maken naar Spartak Moskou en dat hij hier zelf zeker open voor staat. Driessen reageerde hier zeer kritisch op. De verslaggever van De Telegraaf stelde in zijn column onder meer dat Vlap bij een transfer naar Rusland een ‘propagandamiddel voor het regime’ is en ‘aan de verkeerde kant van de geschiedenis’ zou staan.

Bij Nieuws van de Dag reageert Woerts op de uitspraken van Driessen. “Ik ben het heel vaak met Valentijn eens, maar hier slaat hij de plank volledig mis.” De zakenman benadrukt dat Spartak Moskou een privaatbedrijf is, dat in handen is van oliemaatschappij Lukoil. “Lukoil heeft in Nederland 46 tankstations, dus al die mensen die vandaag bij Lukoil tanken hebben bloed aan hun handen? Dat is complete onzin!”, foetert hij. “Ook nog: twee topmensen van Lukoil zijn een aantal jaar geleden plotseling uit een raam gevallen, want ze hebben openlijk de Russische leider bekritiseerd. Dus ik vind het hele grote woorden. Ze overtreden geen enkele sanctie, er is vrij handelsverkeer met Spartak, dus waar praten we over?!”

Pim Sedee probeert Woerts duidelijk te maken waar Driessen vandaan komt. “Je kan als voetballer zelf ook ethisch kunnen zijn en kunnen zeggen: ik wil niet in een land voetballen dat Oekraïne is binnengevallen”, legt de presentator voor. Daar wil de sportmarketeer echter niet in mee. “Ik denk dat de gemiddelde voetballer vooral kijkt naar de zekerheid van zijn bestaan. Bij Twente verdient hij een redelijk salaris, maar geen topsalaris. Bij Spartak zou hij 1,5 miljoen netto gaan verdienen. Dan zou ik ook zeggen: take the money and run.” Of de transfer van Vlap naar Rusland er ook echt van gaat komen, is niet zeker. “Het is helemaal doodstil. Het wachten is op Spartak Moskou. En je weet in de voetballerij: hoe langer het duurt, hoe groter de kans is dat het niet doorgaat.”

