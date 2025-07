Oefenduel Porto - Twente ontspoort volledig met twee rode kaarten in een minuut

De oefenwedstrijd tussen FC Porto en FC Twente is op slag van rust volledig ontspoord. en Gabriel Veiga vlogen elkaar in de haren na een overtreding van laatstgenoemde, waarna een massaal opstootje ontstond. Ünüvar en Veiga kregen beiden een rode kaart getoond, waarna de buitenspeler van Twente het Portugese publiek provoceerde bij het verlaten van het veld.

FC Twente neemt het zondagavond in Portugal op tegen het FC Porto van voormalig Ajax-coach Francesco Farioli. Nadat beide ploegen in de eerste helft niet tot scoren komen, slaat de vlam op slag van rust volledig in de pan. Wanneer Ünüvar op fraaie wijze twee man van Porto uitspeelt, werkt Veiga hem vervolgens hardhandig tegen de vloer. Dit kan de Turkse aanvaller niet waarderen.

Terwijl Ünüvar weer opstaat, vliegt hij Veiga meteen aan. Daarbij maken beide spelers slaande bewegingen naar elkaar. Meerdere spelers beginnen zich hier direct mee te bemoeien, waarna een massaal opstootje ontstaat. Terwijl de scheidsrechter al met de rode prent in zijn hand staat, proberen meerdere spelers hem ervan te overtuigen beide ploegen met elf man door te laten gaan. De arbiter is echter onverbiddelijk en stuurt zowel Ünüvar als Veiga naar de kleedkamer.

De middenvelder van Porto loopt direct naar de kant en zoekt onder luid gejuich van het publiek de kleedkamer op. Ünüvar moet door zijn ploeggenoten naar de kant worden geleid. Wanneer hij daar aankomt, klinkt er een hels fluitconcert vanaf de tribunes. De aanvaller van de Tukkers besluit de aanwezige supporters te provoceren en gebaart naar het publiek dat ze luider moeten zijn. Daarna verdwijnt hij de spelerstunnel in.

